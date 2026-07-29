Calano i viaggi dei canadesi negli Usa con Trump, -25% nel 2025
29 Luglio 2026, 12:32
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I canadesi viaggiano meno negli Stati Uniti. Nel 2025, fra i dazi e Donald Trump che parlava del Paese come 51° Stato americano, i viaggi effettuati dai canadesi negli Usa sono calati del 25% e il trend sta continuando anche nel 2026, segnalando un cambio persistente nelle preferenze dei canadesi.
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