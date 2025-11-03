Crollo ai Fori Imperiali, paura tra i turisti

Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l’intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione.

Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L’uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico, è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118 ed è stato portato dal 118 al San Giovanni. Altri tre operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. Non risulterebbero altre persone coinvolte. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Paura e sconcerto tra le persone che hanno assistito al crollo di parte della torre ai forti imperiali. La zona è completamente transennata e ai lati molti turisti e commercianti guardano il procedere dell’intervento dei vigili e forze dell’ordine. I lavoratori della zona, molti ristoratori hanno udito il forte rumore dei calcinacci e poi visto alzarsi una nube fumo e polvere. I camerieri in quel momento a fare il servizio ai tavoli che hanno visto la scena si dicono ancora sconvolti e sotto shock.

Poco dopo si è verificato un altro crollo alla Torre dei Conti, questa volta ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l’operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi.