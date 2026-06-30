Cybersecurity: hotel nel mirino degli hacker, cosa fare?

La protezione dei dati sensibili e la business continuity diventano variabili critiche per la competitività e la reputazione del comparto ricettivo italiano, finito nel mirino della criminalità informatica. Secondo l’analisi di SimpleCyb, società specializzata in sicurezza informatica gestita, gli hotel e le strutture ricettive si confermano tra i bersagli preferiti dei cyber-attacchi. I precedenti recenti evidenziano la gravità del fenomeno: nell’estate 2025 il furto di circa 90.000 scansioni di documenti d’identità in quattro alberghi nazionali (di cui 38.000 in un solo hotel a Venezia) e le successive offensive di sabotaggio registrate a Cortina alla vigilia dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 dimostrano la vulnerabilità strategica del settore.

L’ecosistema dell’hospitality è strutturalmente esposto per la mole quotidiana di dati di pagamento, documenti e prenotazioni che gestisce, a cui si aggiungono fattori di rischio operativi come l’alto turnover del personale stagionale, la mancanza di formazione specifica in cybersecurity e l’uso continuo di email e postazioni di front-office. Le violazioni del GDPR, le sanzioni pecuniarie e l’interruzione dei servizi digitali rappresentano minacce concrete che possono compromettere il rapporto di fiducia con il cliente e causare pesanti perdite economiche.

Per supportare le strutture sprovviste di un team IT interno, SimpleCyb ha strutturato un modello di protezione integrato e attivo 24/7. Il pacchetto si articola su tre soluzioni modulari: SimpleDefence per la sorveglianza in tempo reale degli endpoint e dei sistemi gestionali dell’hotel, SimpleFilter per schermare i canali email dai tentativi di phishing e malware, e SimpleCheck dedicato alla verifica automatizzata dei backup per garantire il ripristino immediato di dati e prenotazioni in caso di attacchi ransomware, azzerando i tempi di fermo macchina anche durante i picchi di alta stagione.