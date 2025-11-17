Enac: l’anno si chiuderà con 285 milioni passeggeri

Il sistema aeroportuale italiano ha “una crescita del 5% a 285 milioni di passeggeri”. Lo afferma il direttore generale dell’Enac Alexander d’Orsogna nel corso di un convegno all’Università degli Studi di Milano Bicocca.

“Di questi 285 milioni di passeggeri – spiega il manager – la metà circa sono concentrati nei sistemi aeroportuali di Roma e di Milano”. Tuttavia “stanno crescendo altri sistemi: Venezia, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna”. “Ci sono tanti piccoli aeroporti – sottolinea D’Orsogna – hanno una logica più locale, ma che indubbiamente configurano un modello di business diverso”. A suo dire “i grandi aeroporti hanno un modello completamente diverso da quelli piccoli. L’unica realtà europea a noi vicina è la Spagna, gli altri sistemi sono molto più concentrati come quello tedesco, quello inglese e quello francese”.