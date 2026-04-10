Enav, nuovo presidente sarà Sandro Pappalardo

Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato: sono le indicazioni per i vertici di Enav fornite dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in vista dell’assemblea per il rinnovo delle cariche. L’indicazione del Mef rinnova quindi i due ruoli apicali di Enav che è attualemente guidato dalla presidente Alessandra Bruni e dall’amministratore delegato Pasqualino Monti.

“Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enav convocata per il prossimo 14 maggio – è scritto nel comunicato – il Mef ha depositato presso la sede della società, in quanto titolare del 53,28% del capitale e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: 1.Sandro Pappalardo (presidente); 2.Igor de Biasio (ad); 3.Stella Mele (consigliere); 4.Stefano Arcifa (consigliere); 5.Antonella Ballone (consigliere); 6.Cristina Vismara (consigliere)”.