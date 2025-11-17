Giamaica post uragano, la ripresa è iniziata

Continuano gli interventi di soccorso per sostenere la risposta umanitaria del Governo della Giamaica in favore delle comunità colpite dal passaggio dell’uragano Melissa, lo scorso 28 ottobre.

Con il supporto operativo di MSC Crociere, la nave da crociera MSC Divina ha trasportato in Giamaica 12,7 mila litri di acqua in bottiglia e 264 teli impermeabili. Gli aiuti sono arrivati a Ocho Rios l’11 novembre per soddisfare le esigenze immediate identificate dalle agenzie di soccorso, garantendo acqua potabile sicura e materiali per l’allestimento dei rifugi.

La MSC Foundation, con il supporto di MSC, si è inoltre impegnata a garantire il trasporto via mare di 12 container di aiuti dagli Stati Uniti e ha messo a disposizione 14 container per supportare le ONG locali coinvolte negli interventi di soccorso, nella distribuzione e nello stoccaggio degli aiuti.

La Sandals Foundation invece, il braccio filantropico di Sandals Resorts International ha destinato il 100% di ogni donazione direttamente alle operazioni di emergenza.

Molte comunità locali sono ora in fase di ricostruzione e la Fondazione sta lavorando a stretto contatto con funzionari sul campo e organizzazioni di soccorso in tutta la Giamaica per distribuire aiuti ai più bisognosi. Di seguito sono disponibili maggiori dettagli su come si stia muovendo la Sandals Foundation in Giamaica.

Il turismo e l’importanza del ritorno dei visitatori in Giamaica sono essenziali per la ripresa della destinazione. Sandals Resorts International (SRI) ha recentemente annunciato l’intenzione di iniziare ad accogliere nuovamente gli ospiti in Giamaica a partire da sabato 6 dicembre 2025 nei suoi resort di Ocho Rios e Negril. Ciò fa seguito a una valutazione completa post-uragano Melissa di ciascuno degli otto resort del Gruppo sull’isola. Dopo la rimozione dei detriti e il completamento dei lavori di sistemazione del paesaggio e di riparazione in ciascuna località, Sandals Dunn’s River, Sandals Royal Plantation, Sandals Ochi Beach, Sandals Negril e Beaches Negril apriranno le loro porte con tutti i servizi e i comfort a disposizione degli ospiti.