Sport e turismo per destagionalizzare, tavola rotonda a Mondello

Sport e turismo a Palermo, strategie per la destagionalizzazione è il titolo della tavola rotonda i n programma lunedì 29 dicembre alle 10 a Villa Lauria a Mondello.

Dopo i saluti di benvenuto di Andrea Vitale presidente del CCRL, di Alessandro Anello assessore allo sport ed al turismo del Comune di Palermo e Caterina Guercio dirigente dell’assessorato al turismo e allo sport

del Comune di Palermo, inizieranno i lavori coordinati da Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com. Previsti gli interventi di Agostino Porretto presidente dell’Osservatorio Politica Turistica Mediterranea, già direttore dell’assessorato regionale Turismo e Trasporti su “Lo sport del mare per un turismo di qualità”; Giancarlo Teresi, dirigente della Regione Sicilia, assessorato Infrastrutture e Mobilità su “Esperienze organizzative di manifestazioni sportive che riescono a coniugare turismo, sport

ambiente e biodiversità”; Armando Udine, direttore tecnico del settore vela del Lauria, master in Economia Turistica “Food and Beverage” presso l’Università della Florida su “L’impatto economico e sociale degli eventi velici sullo sviluppo del territorio: i casi del Garda trentino e della Sardegna”; Ninni Majolino presidente del Consorzio Circoli Velici Riuniti Palermo su “L’esperienza palermitana dell’organizzazione del Campionato Classi Olimpiche della FIV” e infine Andrea Vitale presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria su “L’organizzazione di tutte le nostre regate di vela e canottaggio sempre fuori dal periodo riservato alla stagione estiva balneare”.