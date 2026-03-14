Circolo Velico Sferracavallo: un weekend dedicato alle tavole

Tutto pronto per questo weekend al Circolo Velico Sferracavallo per una doppia competizione valida per il calendario della VII Zona FIV. Oggi, sabato 14 marzo e domani, domenica 15 marzo, si disputano la Regata Zonale della classe Windsurfer (valida per il Campionato Zonale 2026) e la 1^ tappa del Campionato Zonale per le classi Techno 293 Experience e Techno Plus.

La regata della classe Windsurfer è aperta alle categorie Leggeri, Pesanti, Femminile, Youth Under 19 e Junior Under 15. Il cronoprogramma di sabato prevede il perfezionamento delle iscrizioni (ore 9-11) e lo Skipper Meeting. Alle ore 12, compatibilmente con le condizioni meteo, sarà dato il segnale d’avviso della prima prova. Sono previste complessivamente un massimo di 8 prove (non più di 4 al giorno, con un limite di 3 consecutive). Il bando prevede una classifica unica per tutte le divisioni. Domenica, al termine delle prove, verranno premiati i primi tre classificati delle categorie Leggeri, Pesanti e Femminile, oltre ai primi classificati delle divisioni Youth e Junior (maschile e femminile).

In contemporanea si svolgerà la prima tappa zonale per le tavole Techno 293, suddivise nelle categorie U13, U15, U17, CH3, CH4 ed Experience. Lo Skipper Meeting per questa classe è fissato per sabato alle ore 11. Il bando prevede un massimo di 6 prove totali, con un limite di 3 regate giornaliere. Le premiazioni riguarderanno i primi 3 classificati della classe Techno 293 Under 15 (maschile e femminile), i primi 3 della classe T293 U17 (maschile e femminile), i primi 3 T293 U13 (maschile) e la prima femminile, i primi tre delle classi CH3 e CH4 (maschile) e le prime femminili, i primi 3 classificati nella classe Techno 293 Experience maschile e la prima femminile.

L’evento di questo fine settimana precede la 1^ Tappa di Coppa Italia, in programma il prossimo weekend sempre presso il Circolo Velico Sferracavallo. Per l’appuntamento nazionale è attesa la partecipazione di circa 200 surfisti provenienti da tutta Italia.