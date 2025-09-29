Guevara (Wttc): in Italia spesa turisti a 60 miliardi
29 Settembre 2025, 12:53
“L’Italia è una delle destinazioni turistiche di maggior successo al mondo. Il turismo è motore dell’economia nazionale e dà lavoro a milioni di persone. In Italia, la spesa dei visitatori è destinata a raggiungere i 60 miliardi di euro, ovvero più di 1 miliardo di euro ogni settimana. Il successo dell’Italia non è casuale, ma è il risultato di una leadership forte che ha posto il turismo tra le priorità nazionali”. Lo ha detto la ceo ad interim di Wttc Gloria Guevara, intervenendo al Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc) che si svolge per la prima volta in Italia all’Auditorium Parco della Musica a Roma.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social