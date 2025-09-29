Guevara (Wttc): in Italia spesa turisti a 60 miliardi

“L’Italia è una delle destinazioni turistiche di maggior successo al mondo. Il turismo è motore dell’economia nazionale e dà lavoro a milioni di persone. In Italia, la spesa dei visitatori è destinata a raggiungere i 60 miliardi di euro, ovvero più di 1 miliardo di euro ogni settimana. Il successo dell’Italia non è casuale, ma è il risultato di una leadership forte che ha posto il turismo tra le priorità nazionali”. Lo ha detto la ceo ad interim di Wttc Gloria Guevara, intervenendo al Global Summit del World Travel&Tourism Council (Wttc) che si svolge per la prima volta in Italia all’Auditorium Parco della Musica a Roma.