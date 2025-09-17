Il 23 settembre primo volo con cani di taglia grande

“Il 23 settembre ci sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina”. Lo ha annunciato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla seconda edizione del l’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore. “Voglio ricordare – ha aggiunto – che abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. Ricordo che, inoltre, con il nuovo codice della strada abbiamo inasprito le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali lungo l’asse stradale che oltre essere un episodio di assoluta inciviltà mette anche a rischio l’incolumità di animali uomini e mezzi”, ha poi concluso.