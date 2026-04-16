Il ministro Mazzi incontra le associazioni di categoria
16 Aprile 2026, 12:20
Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha avuto incontri con le associazioni di categoria nella sede del dicastero a Villa Ada.
Il ministro ha incontrato i rappresentanti di Cna Turismo e Commercio, Assoturismo e Federturismo Confindustria per discutere, anche alla luce dell’attuale crisi internazionale, le priorità del settore, nel solco di un dialogo già consolidato negli ultimi anni. Gli incontri continueranno anche nei prossimi giorni con il resto delle categorie del settore.
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