Il Mit prepara il bando‑tipo per le concessioni demaniali

04 Febbraio 2026, 11:39

Per garantire criteri omogenei nell’assegnazione delle concessioni demaniali previste dalla legge 118/2022, il decreto stabilisce che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà predisporre uno schema di bando‑tipo. Lo stabilisce lo schema decreto-legge “disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo” del Mit.

“Il documento sarà trasmesso alla Conferenza Unificata per il parere previsto dalla normativa. Il bando‑tipo fungerà da modello standard per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni su tutto il territorio nazionale”, viene spiegato.

balneariconcessioni demanialimit Cronaca
