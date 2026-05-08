Incendio al server in Olanda: bloccate le nostre newsletter
08 Maggio 2026, 12:50
A causa di un grave incendio scoppiato in Olanda in una struttura NorthC Datacenters che gestisce più di venti data center nei Paesi Bassi, in Germania e in Svizzera e sul cui server si appoggia anche il fornitore che cura l’invio quotidiano delle newsletter di Travelnostop, da ieri e probabilmente fino a domani, sabato 9 maggio, l’invo delle newsletter resta sospeso.
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