Info sul meteo in tempo reale per ridurre i ritardi aerei

Gestire il traffico aereo negli affollati cieli europei è già impegnativo senza il meteo imprevedibile. Tempeste e turbolenze possono causare migliaia di ritardi ogni anno, costringendo i controllori a prendere decisioni immediate per mantenere i voli sicuri e in orario.

Per migliorare la gestione del maltempo, DSNA, il service provider della navigazione aerea francese, ha lavorato con SITA per testare strumenti per la gestione del meteo in tempo reale; strumenti realizzati per fornire ai controllori gli stessi dati in tempo reale già usati da piloti e controllori di volo.

Il prototipo dell’Enchanced Weather Awareness System (eWAS) e di Mission Watch è stato testato al Centro di Controllo dell’Area Reims durante l’estate 2025. Nel corso di 21 giorni con una capacità produttiva legata al meteo tra luglio e ottobre 2025, DSNA ha usato questi strumenti di SITA per tracciare e rispondere ai problemi in rapida evoluzione in molteplici settori dello spazio aereo. I risultati sono chiari. I gestori di flusso sono stati capaci di anticipare i cambi del meteo con maggiore precisione, riducendo ritardi fino al 65%, una stima tra i 60.000 e i 105.000 minuti risparmiati, mantenendo piena sicurezza. Questi guadagni operativi si traducono anche in benefici finanziari: gestire 2.700 voli extra ad una tariffa media di viaggio di 750 euro per volo equivale all’incirca a 2.02 milioni di euro di entrate aggiuntiveper lo stesso periodo. Durante il test non è stato riportato alcun incidente legato alla mancata consapevolezza del traffico.

nella foto da sinistra: Benjamin Arama SITA; Enrique Cano SITA; AndreaCedeno SITA; Gael Barbezier Headof OPS Yann Cabaret SITA; Estelle Le Guilcher Head of ACC; Andre Rossignol Deputy Head of Reims ACC Albert Domingue.