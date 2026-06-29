Mazzi punta su musica e spettacoli per allungare permanenza turisti

La diversificazione dell’offerta e la valorizzazione dei “turismi al plurale” si confermano al centro delle strategie industriali del comparto. In occasione della presentazione dei dati del Rapporto Siae a Roma, il Sottosegretario al Ministero del Turismo Gianmarco Mazzi ha riaffermato il ruolo centrale della musica e dello spettacolo dal vivo come leve strategiche fondamentali per lo sviluppo del turismo esperienziale e per la generazione di valore economico diffuso sui territori.

“Dal primo giorno ho sempre sottolineato che è necessario parlare di turismi al plurale per valorizzare l’altissimo grado di varietà oltre che di qualità che ha in Italia. Questo perché oggi il turismo è un’industria che genera valore grazie alle esperienze che vengono vissute nel territorio”, ha dichiarato Gianmarco Mazzi. “In questo senso la musica e lo spettacolo da vivo rappresentano una delle leve più forti e strategiche del turismo esperienziale. Un concerto, un festival, in una piazza, in un borgo, in un teatro storico, in un spazio naturale sono occasioni capaci di trasformare un territorio in una destinazione”.

L’impatto di queste manifestazioni si riflette direttamente sulla filiera del turismo organizzato: l’offerta di spettacolo aumenta la permanenza media dei visitatori sul territorio, innalza i tassi di occupazione delle strutture ricettive, sostiene il comparto della ristorazione e valorizza l’artigianato locale.

Mazzi ha inoltre evidenziato l’attrattività dei grandi eventi per l’incoming internazionale, spiegando che i turisti stranieri provenienti dai Paesi limitrofi sono attirati da costi più competitivi e tendono a prolungare il soggiorno per due o tre giorni per visitare i luoghi della cultura, offrendo così alle agenzie l’opportunità di strutturare pacchetti integrati ad alta redditività.