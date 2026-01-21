Musk chiede ai suoi follower su X: dovrei comprare Ryanair?

“Acquistare Ryanair e riportare Ryan al suo legittimo posto di governante”. E’ la domanda che Elon Musk ha posto ai suoi follower su X, pubblicando un sondaggio a risposta doppia.

Il tweet si inquadra in un’escalation di tensione tra Musk e Michael O’Leary iniziata quando il ceo di Ryanair ha escluso l’aggiunta di Internet Starlink agli aerei della compagnia aerea. La scorsa settimana, il capo di Tesla ha pubblicato più volte su X dei post relativi all’acquisto della compagnia aerea per poter licenziare il suo amministratore delegato. Da qui il sondaggio provocatorio lanciato da Musk: Tony Ryan, fondatore della compagnia aerea, è morto nel 2007.

Intanto, a margine di una conferenza stampa a Milano, l’amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson ribadisce quanto già affermato dal numero uno O’ Leary in merito all’eventuale adozione dei servizi di Starlink a bordo degli aerei: “crediamo che i nostri clienti non vogliano pagare per avere il wi-fi a bordo quindi cerchiamo una soluzione che non ci costi nulla. Saremo lieti di parlare con chiunque possa fornircela”, ha quindi aggiunto spiegando che “le aziende satellitari dovranno trovare un modello che compensi questo costo, e qualora questo avvenisse ne saremmo lieti”.