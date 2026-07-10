O’ Leary contro von der Leyen: parla di competitività ma non fa nulla
10 Luglio 2026, 11:40
Nuovo attacco da parte dell’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary contro la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen sul tema della competitività del Vecchio Continente.
“È arrivato il momento – scrive in una lettera a lei indirizzata – che l’inutile von der Leyen smetta di parlare di competitività e inizi a garantirla. Da molti anni ormai – si legge nella missiva – le compagnie aeree europee chiedono una riforma efficace dei servizi di Atc (controllo del traffico aereo, ndr) europei inefficienti”.
Allegando uno studio del senato francese da cui emerge che nell’Esagono i ritardi dell’Atc sono aumentati del 60% nel 2025 rispetto ai livelli di ritardo del 2019, O’ Leary afferma che “come minimo, ciò richiede che la Commissione imponga ai fornitori di Atc europei di disporre di personale completo per la prima ondata di voli del mattino, oppure di affrontare sanzioni reali e punitive”.
“Abbiamo inoltre chiesto la protezione dei sorvoli durante gli scioperi Atc nazionali – prosegue il manager recentemente riconfermato alla guida del gruppo fino al 2032 – ma nonostante questi ripetuti appelli, l’inutile von der Leyen non ha fatto nulla”. “È bravissima a fare discorsi – conclude – ma è inutile quando si tratta di realizzare una vera riforma o garantire competitività in Europa”.