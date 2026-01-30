Piano Casa Turismo: nuovo bando per i lavoratori del settore

Il ministero del Turismo ha pubblicato il nuovo bando relativo al piano casa per i lavoratori del settore.

“Con questi ulteriori 54 milioni di euro di conto capitale – ha sottolineato la ministra Daniela Santanchè – portiamo avanti il nostro piano di housing sociale da 120 milioni complessivi in favore di lavoratori e imprenditori del settore, dopo il grande successo riscosso dal primo bando di parte corrente – che ha registrato 291 domande per un totale di 65 milioni di euro di contributi per 68 mila posti letto a prezzi calmierati –, la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine mese. È un tema al quale rivolgiamo particolare attenzione perché è vero che il salario è importante, ma anche la casa è fondamentale per la dignità di chi lavora e la qualità della vita”.

L’Avviso sulle Staff House Capitale (Titolo II) spiega come ottenere agevolazioni per migliorare o completare immobili destinati a ospitare lavoratori del settore turistico, compresi i dipendenti di ristoranti e bar. Sono disponibili 54 milioni di euro tra il 2025 e il 2027 in contributi a fondo perduto per le imprese turistiche.

Le spese ammissibili includono:

lavori di riqualificazione e ammodernamento delle staff house;

acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi nuovi;

consulenze per piccole e medie imprese legate agli interventi finanziati;

consulenze ambientali ed energetiche collegate agli investimenti.

Le domande andranno inviate tramite la piattaforma online di Invitalia, secondo le modalità che saranno indicate. Questa misura si affianca a quella prevista dal Titolo III, che sostiene invece le spese di affitto degli alloggi per i lavoratori del turismo. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al link dell’Avviso.