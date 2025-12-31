Ripartono i pellegrinaggi in Terra Santa

Con la ripresa dell’operatività di Ita Airways sulla rotta Roma-Tel Aviv, l’Opera Romana Pellegrinaggi – Ufficio per la Pastorale del Pellegrinaggio del Vicariato di Roma, riprende i pellegrinaggi in Terra Santa. Dal 7 al 10 gennaio una delegazione composta da responsabili di Orp, giornalisti e sacerdoti si recherà a Gerusalemme per dimostrare che riprendere i pellegrinaggi è possibile.

“La Terra Santa è il pellegrinaggio per eccellenza – afferma suor Rebecca Nazzaro, direttrice di Opera Romana Pellegrinaggi -. Inoltre, andare è incontrarsi con la locale comunità cristiana che tiene accesa la lampada della Fede in Israele e Palestina. I cristiani di Terra Santa, vivono soprattutto dell’accoglienza dei pellegrini e noi non possiamo non tener conto di questo aspetto fondamentale. Andare non fa solo bene alla nostra vita di fede, ma è anche un forte e concreto gesto di carità”.

Sui canali di comunicazione di Orp è già presente tutta la programmazione dei pellegrinaggi per il 2026 e molte parrocchie e realtà ecclesiali si stanno organizzando per partire. Numerosi anche i singoli fedeli che chiedono di poter aderire ai prossimi pellegrinaggi. Un gruppo è a Gerusalemme e si prepara a vivere lì il Capodanno e celebrare in quei luoghi segnati dalla violenza della guerra, la Giornata Mondiale della Pace.