Roma, crolla pino di 20 metri vicino il Colosseo

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato ieri sera a via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. L’albero è caduto all’altezza del punto informativo turistico, vicino agli ingressi della stazione della metro C, a un centinaio di metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. La Polizia Locale e i Vigili del fuoco hanno transennato l’area. Non risultano feriti.