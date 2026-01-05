Roma, crolla pino di 20 metri vicino il Colosseo
05 Gennaio 2026, 12:14
Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato ieri sera a via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. L’albero è caduto all’altezza del punto informativo turistico, vicino agli ingressi della stazione della metro C, a un centinaio di metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. La Polizia Locale e i Vigili del fuoco hanno transennato l’area. Non risultano feriti.
