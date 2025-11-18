Santanchè: aumento tassa soggiorno solo nei Comuni Olimpici

L’aumento della tassa di soggiorno “adesso è previsto solo per i Comuni interessati dai giochi Olimpici, dove si può aumentare la tassa di soggiorno fino a 5 euro in più. Sulla tassa di soggiorno io parlo con le associazioni di categoria, bisogna fare una vera revisione della tassa di soggiorno che però non è all’ordine del giorno in questa finanziaria”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine di un convegno a Milano.

E a proposito della proposta che arriva da Milano di eliminare le lockbox, le cassette dove i locatori lasciano le chiavi delle case in affitto, ha detto di essere abbastanza d’accordo: “oggi la tecnologia ci permette altre modalità, penso al riconoscimento facciale che facciamo tutti i giorni sul telefonino. Io credo che sia giusto identificare chi c’è in quella casa, poi non credo che vada fatto fisicamente” e su questo “la tecnologia ci viene in aiuto”.

Infine sui rincari nei prezzi degli affitti brevi durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha fatto “un appello al buon senso di tutti”. “Credo che tutti capiscano che le Olimpiadi sono una grandissima opportunità, una vetrina nel mondo, con milioni di persone che visiteranno la nostra nazione – ha aggiunto -. Quindi, io faccio un appello al buon senso: le Olimpiadi non devono essere un’occasione per esagerare, il buon senso in questo caso è necessario”.