Santanchè inaugura Bit tra Olimpiadi e maltempo

“Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un grande traino per il turismo e contribuiscono a mettere l’Italia al centro del mondo”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine dell’inaugurazione della nuova edizione della Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si è parta stamattina a Rho Fiera Milano.

“Gli eventi portano turisti, soprattutto quelli sportivi, ma anche le fiere – ha sottolineato la ministra -. Questa edizione di Bit sarà ancora più importante: ci sono oltre mille espositori, 54 Paesi e sei distretti, con al centro il turismo, le persone e le opportunità di networking tra aziende e i principali player del settore”.

Santanchè ha poi evidenziato come Milano-Cortina 2026 rappresenti “i primi Giochi olimpici diffusi”, coinvolgendo due regioni e due Province autonome, in linea con la strategia del ministero per contrastare l’overtourism e valorizzare nuove destinazioni. “Il 75% dei turisti si concentra sul 4% del territorio nazionale – ha ricordato -: dobbiamo occuparci delle aree interne, delle isole e delle isole minori”.

E a proposito del Sud Italia, la ministra ha ribadito che “il governo metterà a disposizione risorse per sostenere il turismo estivo nelle regioni colpite dall’ondata di maltempo delle ultime settimane”. “Abbiamo già fatto un Consiglio dei ministri e domani ce ne sarà un altro – ha spiegato -: ci sono risorse che devono essere messe a disposizione e il governo farà la sua parte”. In particolare, il ministero del Turismo proporrà “qualche milione di euro” per una campagna promozionale internazionale a sostegno di Sicilia, Calabria e Sardegna. “Non voglio che al danno si aggiunga il doppio danno – ha sottolineato Santanchè –: non possiamo permetterci una narrazione che dica nel mondo che quest’estate è meglio non andare in Sicilia, Calabria o Sardegna”. Quindi ha annunciato il lancio di una campagna promozionale a Berlino, rivolta in particolare al mercato tedesco, primo bacino di riferimento per Calabria e Sardegna e secondo per la Sicilia. “Dobbiamo dire chiaramente che i territori possono ospitare i turisti in sicurezza – ha aggiunto – e lo faremo anche in tutte le principali fiere internazionali. Non dobbiamo perdere nemmeno un turista”.

Infine un ringraziamento agli operatori del comparto: “Se oggi il turismo gode di ottima salute lo dobbiamo principalmente agli imprenditori e ai lavoratori del settore”, ha concluso Santanché.