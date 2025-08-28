Santanchè: turismo va molto bene nonostante i gufi

“Il turismo in Italia, nonostante i gufi e le cornacchie, sta andando molto bene. A consuntivo a ottobre avremo i dati e metteremo ancora un altro anno un segno più”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di Etna forum a Ragalna aggiungendo: “poi si può fare di più, certo. Bisogna lavorare ancora di più per sostenere le imprese e i lavoratori nel settore del turismo, sì. Ma stiamo proprio cercando, anche attraverso i soldi del Pnrr e del ministero, di metterli a disposizione perché abbiamo la consapevolezza che solo le imprese possono creare ricchezze e dare posti di lavoro”.

Al ministero del Turismo si lavora per le “staff house, le cosiddette case per che fanno parte del piano più ampio dell’housing sociale per i lavoratori del settore” perché “crediamo che avere una casa dignitosa sia assolutamente importante per i lavoratori – ha quindi sottolineato la ministra -. Poi abbiamo due grandi eventi – ha aggiunto – portiamo l’evento più importante al mondo che è il Global summit del Wttc a Roma il 28 e il 29 di settembre, con i 2.000 operatori più importanti del mondo e speriamo di trovare anche investitori che investano nel turismo nella nostra nazione. Poi adesso a breve parto per il Sudafrica perché abbiamo il G20, che è un altro evento assolutamente importante. Poi abbiamo le Olimpiadi Milano Cortina e anche lì ci troveremo assolutamente pronti, nonostante quello che è stato detto, e, come sempre, faremo un’ottima figura. E poi – ha concluso Santanchè – lavorare per quello che è la gestione dei flussi turistici perché sono assolutamente importanti attraverso anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.