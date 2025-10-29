Sette italiani su dieci faranno un viaggio durante le vacanze di Natale

Il 73% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale. Nonostante l’aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel Paese, il 73% ha già prenotato per dicembre, mentre il 7% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (20%) non andranno da nessuna parte.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 47% prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 24% tra 3 e 5 giorni, il 15% per una settimana e il 11% tra gli 8 e i 15 giorni. In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 794 euro.

In relazione al mezzo di trasporto, l’auto privata (50%) è l’opzione preferita seguono l’aereo (28%), l’autobus (10%), il treno (9%) e la nave (3%).

La vacanza in famiglia è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (45%), davanti al viaggio in coppia (28%), a quello con gli amici (20%) o da soli (7%).

In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (60%), più di quelle internazionali (33%), mentre il 7% combina entrambe. Napoli è la destinazione nazionale più ambita, seguita nella top 5 da Milano, Roma, Catania e Palermo, secondo lo studio di Jetcost.it.

Le mete nazionali preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025:

Napoli Milano Roma Catania Palermo Torino Bari Verona Venezia Bologna Cagliari Pisa Bolzano Lamezia Terme Firenze Brindisi Genova Trieste Olbia Perugia

Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Vienna, Londra, Praga e Amsterdam nella top5.

Le destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025:

Parigi Vienna Londra Praga Amsterdam Budapest Barcellona Strasburgo Madrid Tenerife Lisbona Edimburgo Seville Bucarest Las Palmas de Gran Canaria

Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo dicembre per gli italiani sembrano essere New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.

Le mete lungo raggio preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025: