Sette italiani su dieci faranno un viaggio durante le vacanze di Natale
29 Ottobre 2025, 12:50
Il 73% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale. Nonostante l’aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel Paese, il 73% ha già prenotato per dicembre, mentre il 7% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (20%) non andranno da nessuna parte.
Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 47% prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 24% tra 3 e 5 giorni, il 15% per una settimana e il 11% tra gli 8 e i 15 giorni. In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 794 euro.
In relazione al mezzo di trasporto, l’auto privata (50%) è l’opzione preferita seguono l’aereo (28%), l’autobus (10%), il treno (9%) e la nave (3%).
La vacanza in famiglia è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (45%), davanti al viaggio in coppia (28%), a quello con gli amici (20%) o da soli (7%).
In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (60%), più di quelle internazionali (33%), mentre il 7% combina entrambe. Napoli è la destinazione nazionale più ambita, seguita nella top 5 da Milano, Roma, Catania e Palermo, secondo lo studio di Jetcost.it.
Le mete nazionali preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025:
- Napoli
- Milano
- Roma
- Catania
- Palermo
- Torino
- Bari
- Verona
- Venezia
- Bologna
- Cagliari
- Pisa
- Bolzano
- Lamezia Terme
- Firenze
- Brindisi
- Genova
- Trieste
- Olbia
- Perugia
Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Vienna, Londra, Praga e Amsterdam nella top5.
Le destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025:
- Parigi
- Vienna
- Londra
- Praga
- Amsterdam
- Budapest
- Barcellona
- Strasburgo
- Madrid
- Tenerife
- Lisbona
- Edimburgo
- Seville
- Bucarest
- Las Palmas de Gran Canaria
Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo dicembre per gli italiani sembrano essere New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.
Le mete lungo raggio preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025:
- New York
- Sharm El Sheikh
- Istanbul
- Dubai
- Maldive
- Marrakech
- Zanzibar
- Miami
- Tokyo
- Bangkok