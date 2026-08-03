Stop Schengen con la Spagna, cosa cambia per chi viaggia

Sono scattati sabato 1 agosto i controlli a campione in porti e scali aeroportuali italiani dopo la sospensione temporanea dell’accordo di Schengen con la Spagna per far fronte alla crisi migratoria di Ceuta. Sotto la lente i cittadini dei Paesi extra Unione europea in arrivo dalla Spagna, per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen, in sostanza se hanno il passaporto valido.

Con la sospensione di Schengen i controlli dei documenti restano in vigore per tutta la durata della sospensione del Trattato, un mese, anche se viene assicurato che vengono svolti con celerità presso i gate di sbarco e sono mirati a verificare la regolarità al momento dell’ingresso in Italia ma solamente in caso di anomalie o sospetti, i passeggeri potranno essere sottoposti ad ulteriori verifiche. Per chi dall’Italia si recherà in Spagna e quindi si muove in uscita, non cambia nulla.

Alcuni scali aeroportuali come quello di Fiumicino hanno predisposto, sui propri canali di comunicazione e social, avvisi ai passeggeri. “In applicazione alle disposizioni emanate dalle autorità competenti – si legge -, sono stati temporaneamente reintrodotti controlli ‘a campione’ alle frontiere interne dell’area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna”, e si raccomanda di “viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio”. I voli operano regolarmente in tutti gli scali, in questi giorni affollatissimi per le partenze estive. Verifiche anche nei porti per monitorare gli arrivi delle navi dalla Spagna che ha le principali rotte da Barcellona ai porti di Civitavecchia, Genova e Porto Torres.