Viaggi fantasma, su Whatsapp nasce il gruppo ‘Lupin’

Un ristoratore di Sanremo, Ciro Lupico, ha annunciato una querela contro un giovane agente di viaggi-tour operator imperiese accusato di avergli venduto un viaggio fantasma. Stessa sorte anche per il figlio Nicholas, che dalla stessa persona aveva prenotato un viaggio alle Maldive per 3.700 euro. E poi, c’è un tassista di Sanremo, Davide Delbò, che doveva partire con la compagna per una crociera nel Mediterraneo (1.632 euro); una coppia di loro amici, che aveva versato lo stesso importo per partire con loro e si parla di alcune decine di persone che avrebbero pagato per viaggi inesistenti. Non è un caso, dunque, che su whatsapp sia nato un gruppo battezzato “Lupin”.

“Presentiamo una querela per truffa aggravata – commenta l’avvocato Davide Oddo, che tutela Ciro Lupico – Che io sappia, però, ci sono almeno altre tre persone, che hanno subito lo stesso trattamento e sicuramente ce ne saranno altri. E’ importante che tutti si facciano avanti, per porre fine a questo giro”.

Ad avere avuto la peggio, finora è stato Ciro, che ha pagato 12.600 euro: “Per festeggiare i sessant’anni volevo portare in vacanza la mia famiglia. Così ho acquistato da questa persona un pacchetto per la Thailandia, che comprendeva volo e albergo”.

Avrebbe dovuto partire lo scorso 9 febbraio, ma sono iniziati i problemi, il viaggio viene rimandato, poi non si può più fare e, alla fine, gli è stato proposto un rimborso del 195% della cifra versata. “Mi hanno mandato un pdf con la ricevuta del bonifico – racconta – La banca effettivamente esiste, ma quel bonifico non è masi stato effettuato”.

Come mai non siete potuti partire? “La scusa è stata quella di uno sciopero nella tratta tra Hong Kong e Bangkok. I voli aerei non partivano per il mancato accordo su spese e tasse aeroportuali”. Secondo le vittime dei presunti raggiri, l’agente di viaggi si spaccerebbe anche come influencer e dealer di una nota compagnia di navigazione che organizza crociere nel mondo.