Tensione in aereo, Renga viene fatto scendere prima del decollo

Momenti di tensione domenica 6 luglio su un volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio: secondo le testimonianze di alcuni passeggeri, Francesco Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati fatti scendere dall’aereo poco prima del decollo.

La prima discussione sarebbe nata al gate di imbarco, per le dimensioni di un bagaglio ritenuto troppo grosso per essere sistemato in cabina. Renga avrebbe contestato la decisione, salvo poi pagare il supplemento richiesto.

Una volta a bordo, stando ai racconti di altri passeggeri, alcuni dei quali hanno anche girato video comparsi sul web nel giro di pochi minuti, il cantante avrebbe lamentato il ritardo del volo e sarebbe stato protagonista di uno scambio polemico con il personale di bordo e con alcuni viaggiatori.

Mentre l’aereo era già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di fermarsi, avvisare le autorità, e rientrare al gate per far scendere Renga e il suo accompagnatore. Nessun commento da parte dello staff del cantautore.

Video credit @ Quotidiano Nazionale