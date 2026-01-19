Turismo religioso, Maimone riconfermato in Italia alla guida Rete Mondiale

La Rete Mondiale del Turismo Religioso ha ufficialmente riconfermato, per il 2026, il giornalista Biagio Maimone nel ruolo di Coordinatore Nazionale per l’Italia. Da sempre impegnato nel campo del dialogo interreligioso e interculturale e direttore dell’Ufficio Stampa della Fondazione Bambino Gesù del Cairo, Maimone opera attivamente anche nella promozione della solidarietà attraverso il giornalismo e la comunicazione sociale.

Maimone, conosciuto come ‘il giornalista dei poveri’ per il suo costante impegno nel dare voce a chi vive in condizioni di disagio, ha maturato negli anni una solida esperienza nei campi della cultura, della spiritualità e dell’impegno sociale. Un percorso umano e professionale che affonda le radici anche nella formazione in spiritualità francescana, seguita attraverso un corso triennale presso il Convento Sant’Angelo dei Frati Minori di Milano.

“Accetto con onore questa sfida, con il profondo desiderio di fare dell’Italia il capofila mondiale del turismo religioso, valorizzando l’anima dei popoli, le radici spirituali e la vocazione universale alla fraternità – commenta Maimone -. L’Italia non è soltanto una destinazione turistica: la sua storia millenaria, le cattedrali, i santuari, gli antichi cammini e persino i luoghi meno conosciuti creano una cattedrale a cielo aperto, dove la bellezza, l’arte e la spiritualità si intrecciano in un’esperienza che parla al cuore e alla mente di chi vi si avventura”.