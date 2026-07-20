Ursula Gandini lascia VisitBrussel: pronta per una nuova avventura

Dopo 9 anni al timone di VisitBrussel, Ursula Gandini lascia il suo incarico di direttore Italia dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles, ma è già pronta ad aprire un nuovo capitolo. L’annuncio lo ha dato la stessa Gandini suoi suoi profili social.

“Oggi si chiude il mio capitolo lavorativo con visitbrussels. È stato un viaggio incredibile lungo 9 anni, guidato dalla passione per il nostro settore e coronato da traguardi che mi rendono estremamente orgogliosa.

Insieme abbiamo fatto crescere la destinazione sul mercato italiano, oggi diventato uno dei più dinamici per Bruxelles: nell’ultimo anno abbiamo registrato una crescita record di oltre il +16% di arrivi, consolidando il turismo Leisure dal 2017 con un +50% di crescita.

Un risultato ottenuto con la collaborazione di tour operator e agenzie di viaggio: un grazie immenso per aver creduto in questa destinazione e per averla promossa con entusiasmo. Continuate così!

Grazie di cuore ai colleghi della sede di Bruxelles, ai partner e ai professionisti in Italia e in Belgio con cui ho condiviso eventi ed esperienze straordinarie.

Un abbraccio forte al team europeo: Hans-J. Kremer, Nuria López Benítez, Laetitia L., Helene Visser e ai manager Thierry van Eyll et Virginie Lurkin e al nostro direttore Elisabeth Van Ingelgem. È stato un onore e un piacere essere al vostro fianco. Grazie ad Anousjka Schmidt per aver creduto in me: vi auguro il meglio!

Una menzione speciale a Guglielmo Pisana di hub.brussels: insieme abbiamo dato vita al progetto di successo della Brussels House a Milano. Il tempo ti darà ragione, Guglielmo, grazie e in bocca al lupo!

Lascio questa realtà con la soddisfazione di aver dato il massimo. Per me è giunto il momento di voltare pagina, pronta ad accogliere nuovi stimoli e sfide professionali.

Ci vediamo presto!”