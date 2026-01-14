Visione Turismo, al Senato confronto sulle sfide del settore

Palazzo Madama ha ospitato “Visione Turismo: politiche, territori, competenze, futuro”, l’appuntamento promosso dal Dipartimento Turismo della Lega guidato dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che ha riunito ministri, istituzioni e operatori per fare il punto sullo stato del turismo italiano e sulle priorità dei prossimi anni.

La giornata si è aperta con l’intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha illustrato l’andamento positivo del 2025, segnato da una crescita degli arrivi e da un aumento della spesa turistica. Subito dopo è intervenuto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ha richiamato il ruolo delle infrastrutture e dei Giochi Milano-Cortina come eredità strategica per il Paese.

Il primo momento di confronto, “Il turismo visto dalla politica”, ha riunito Massimo Garavaglia (Lega), Silvia Fregolent (Italia Viva), Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) e Carlo De Romanis (Forza Italia), che hanno discusso delle priorità legislative e delle esigenze di governance del settore, dalla regolamentazione degli affitti brevi al peso che il turismo dovrebbe avere nelle politiche nazionali.Il panel successivo, dedicato all’incoming, ha coinvolto il sindaco di Matera

Antonio Nicoletti, il CEO di Egnazia Ospitalità Italiana Aldo Melpignano, la Presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri, il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli e l’hospitality advisor Giorgio Palmucci. Il confronto ha evidenziato il potenziale del Sistema Italia e la necessità di politiche mirate, qualità dell’offerta e una narrazione più coerente delle destinazioni.

Il dibattito è poi proseguito con il panel dedicato all’outgoing e alla distribuzione organizzata, animato dagli interventi di Pier Ezhaya (Presidente ASTOI), Franco Gattinoni (Presidente FTO), Leonardo Massa (VP Southern Europe Cruise Division MSC), Gloria Armiri (Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG-Italian Exhibition Group) e Marco D’Ilario (Country Manager Emirates Italia), che hanno offerto una panoramica sulle dinamiche della filiera trade e sulle nuove esigenze dei viaggiatori.

Germano Dottori (consigliere scientifico di Limes) ha affrontato il tema della geopolitica, analizzando come instabilità e scenari internazionali influenzino i flussi turistici e le scelte di viaggio.

L’ultimo approfondimento è stato dedicato al capitale umano, con gli interventi di Giulio Contini (Direttore Generale Scuola Italiana di Ospitalità), Fernando Martinez de Carnero Calzada (Prof. Sapienza Università di Roma), Carmen Bizzarri (Prof. Università Europea di Roma) e Palmiro Noschese (Presidente Confassociazioni Tourism Food Hospitality), che hanno ribadito l’urgenza di investire nelle competenze come leva di competitività-