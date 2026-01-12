Da Bowie a Dalì, gli eventi che meritano un viaggio nel 2026

Il 2026 è l’anno giusto per ricordare i grandi nomi dell’arte, della letteratura accanto ad avvenimenti storici e politici come pretesto per organizzare una vacanza memorabile. Ecco, dunque, mese per mese, gli eventi da non perdere e i suggerimenti per un viaggio a caccia di anniversari e celebrazioni.

Il 10 gennaio sono stati celebrati i 10 anni dalla scomparsa di David Bowie: a Parma la mostra collettiva ‘Hello starman!’, a cura di Stefano Bianchi, rende omaggio al grande musicista britannico. Tante le attività collaterali durante il periodo di esposizione, dal 10 gennaio al 6 aprile, come approfondimento culturale ed esperienza emotiva partecipata.

Il 12 gennaio, invece, sono 50 anni dalla morte di Agatha Christie, regina del romanzo giallo, ed è l’occasione perfetta per organizzare un viaggio nella sua città natale Torquay, in Inghilterra, e visitare la casa-museo della scrittrice.

Il 27 gennaio ricorrono i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi e i 270 anni dalla nascita di Mozart, due ricorrenze che invitano a scoprire Busseto e Roncole Verdi, nel territorio di Parma, e Salisburgo, in Austria, sede di case-museo e del più importante festival musicale dedicato al geniale musicista. Numerosi i concerti organizzati in memoria dei due grandi protagonisti del mondo della musica.

Dal 6 al 22 febbraio vanno in scena i XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, i primi organizzati con una doppia sede ufficiale. Oltre 3.500 atleti, provenienti da 93 Paesi, saranno in gara per aggiudicarsi 195 medaglie. Sarà un evento diffuso tra Milano, Bormio e Livigno in Lombardia, Cortina d’Ampezzo e Verona in Veneto, Anterselva, Predazzo e Tesero in Trentino Alto-Adige.

A marzo, poi, toccherà agli atleti paralimpici, nelle stesse località. Lo stadio di San Siro, a Milano, ospiterà la cerimonia d’apertura il 6 febbraio, mentre l’Arena di Verona accoglierà quella di chiusura il 22 febbraio e l’apertura dei Giochi invernali paralimpici, il 6 marzo, che si concluderanno allo Stadio del Ghiaccio di Cortina il 15 marzo.

Il 29 aprile il Wwf compie 65 anni: è un’ottima occasione per organizzare escursioni e passeggiate guidate nelle oasi protette, sparse per il Paese.

Il 13 maggio 1926 il dirigibile Norge, con a bordo Roald Amundsen e Umberto Nobile, compì la prima traversata aerea dell’Artico, sorvolando il Polo Nord; il centenario dell’impresa storica verrà celebrato con numerose iniziative, tra cui alcune crociere polari dedicate.

Il 2 giugno si festeggiano gli 80 anni della Repubblica italiana, nata dal referendum istituzionale del 1946. Numerose le iniziative per l’evento commemorativo, con una grande festa diffusa dedicata ai valori e ai principi fondamentali che hanno ispirato la Costituzione. È anche l’occasione per scoprire o riscoprire gli storici palazzi della Repubblica, dal Quirinale a Montecitorio, da Palazzo Madama al Viminale.

Il 10 giugno si celebrano a Barcellona, in Spagna, i 100 anni dalla morte dell’architetto Antoni Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano. Le sue opere più famose, alcune delle quali inserite dall’Unesco tra i patrimoni dell’umanità, sono la Sagrada Familia, Casa Batllò, Parc Guell e Casa Milà, da scoprire tra mostre e passeggiate guidate.

Dall’11 giugno al 19 luglio Stati Uniti, Canada e Messico ospitano insieme la Coppa del Mondo di calcio, la prima con 48 squadre e 104 partite. Fischio d’inizio allo Stadio Azteca di Città del Messico e finale al MetLife Stadium di New York. Gli appassionati potranno organizzare un viaggio tra stadi e città avveniristiche ed eventi correlati.

Ma c’è un altro motivo che invita al viaggio negli Usa: il 4 luglio si festeggiano i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza con una grande manifestazione collettiva.

Nello stesso giorno si celebrano anche i 200 anni dalla morte di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti e uno dei padri fondatori della nazione.

Il 19 agosto si ricordano i 90 anni dalla violenta morte del poeta Federico García Lorca tra mostre, letture e percorsi guidati. È un’occasione per recarsi in Andalusia sulle tracce del talentuoso poeta e drammaturgo spagnolo.

Per gli amanti dei fenomeni celesti il 12 agosto si potrà assistere a un’eclissi solare totale (in Italia sarà solo parziale) che attraverserà i cieli di Groenlandia, Islanda, Portogallo e Spagna settentrionale.

Il 5 settembre cadono gli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, voce dei Queen e uno dei frontmen più carismatici della storia del rock. È l’occasione per recarsi a Londra sulle tracce dei luoghi più iconici dell’artista e della sua band o a Zanzibar, isola africana dove è nato il cantante.

Il 3 ottobre si festeggiano gli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, figura universale di spiritualità e dialogo, una delle più venerate della cristianità. Tra mostre, eventi e itinerari guidati è doveroso recarsi nei luoghi del Santo, tra Umbria, Lazio e Toscana.

Il 7 novembre ricorrono i dieci anni dalla morte di Leonard Cohen, cantautore e poeta canadese; ripercorrere i suoi luoghi a Montréal è il miglior tributo al grande musicista.

Il 24 novembre di 200 anni fa nasceva Carlo Collodi, autore delle avventure di Pinocchio. Immancabile è una visita al parco letterario che porta il suo nome a Collodi, borgo toscano in provincia di Pistoia.

L’11 novembre si torna negli Usa per la nascita, 100 anni fa, della Route 66, iconica strada, entrata nell’immaginario collettivo grazie alla cultura pop americana. Eventi e feste sono in programma per tutto l’anno lungo il percorso che va da Chicago a Los Angeles.

Il 5 dicembre di 100 anni fa moriva Claude Monet, celebre pittore, fondatore dell’impressionismo francese. E’ l’occasione giusta per recarsi in Normandia sulle tracce degli impressionisti francesi, in particolare a Giverny, nell’entroterra, dove l’abitazione del pittore è stata trasformata in una casa-museo circondata da un giardino bellissimo, simile a una tavolozza.