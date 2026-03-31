Da British a Ita, le compagnie europee che gestiscono meglio i bagagli

Quando si tratta di voli in Europa, la gestione dei bagagli resta uno dei principali punti critici del trasporto aereo. Secondo il Baggage Reliability Index 2025 elaborato dalla società AirAdvisor, che ha analizzato 35 compagnie tra Regno Unito e Unione Europea, il rischio di smarrimento o ritardo dei bagagli è significativamente più alto nel continente rispetto alla media globale.

I dati della società tecnologica aeronautica SITA indicano infatti che nel 2024 a livello mondiale sono stati gestiti in modo errato 6,3 bagagli ogni 1.000 passeggeri, mentre in Europa il dato sale a 12,3 ogni 1.000, evidenziando una criticità strutturale del sistema.

Nella classifica dedicata ai grandi vettori europei, British Airways risulta la compagnia più affidabile nella gestione dei bagagli, mentre Air France registra le performance peggiori tra le compagnie principali, con un numero di reclami più che doppio rispetto al vettore britannico e un’alta incidenza di recensioni negative legate ai bagagli.

Tra gli altri vettori analizzati, Icelandair guida la categoria delle grandi compagnie europee grazie a un basso volume di segnalazioni, mentre Edelweiss Air si distingue tra le compagnie regionali per l’assenza di reclami significativi e un sentiment positivo costante da parte dei passeggeri.

Per quanto riguarda l’Italia, ITA Airways si colloca nella parte bassa della classifica delle grandi compagnie europee, con un punteggio di 6,15 su 20, a pari merito con Iberia. Secondo l’analisi, il risultato è influenzato da volumi elevati di ricerche online e reclami relativi ai bagagli, oltre a un numero superiore alla media di segnalazioni alle autorità competenti.

L’indagine evidenzia inoltre alcuni fattori che incidono maggiormente sui disservizi. Le compagnie con numerosi voli con scalo e tratte a lungo raggio tendono a registrare più problemi, poiché ogni trasferimento del bagaglio rappresenta un passaggio aggiuntivo in cui possono verificarsi errori. Allo stesso tempo, la gestione delle criticità gioca un ruolo determinante: compagnie con livelli simili di disservizi possono offrire esperienze molto diverse a seconda dell’efficacia con cui vengono gestiti reclami e recuperi.

“L’affidabilità dei bagagli non dipende solo dalla frequenza dei problemi, ma anche da come le compagnie reagiscono quando si verificano”, ha spiegato Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor, sottolineando come la rapidità nella gestione dei reclami rappresenti spesso il vero elemento di differenziazione tra i vettori.

L’indice è stato elaborato considerando diversi parametri, tra cui reclami dei passeggeri, interesse di ricerca online sui problemi legati ai bagagli, recensioni dei clienti, segnalazioni alle autorità e valutazioni del settore, con l’obiettivo di fornire un quadro comparativo dell’affidabilità delle compagnie nella gestione dei bagagli.