Greenpeace: voli in prima e business inquinano 5 volte di più

17 Dicembre 2025, 12:20

“I voli aerei in prima e business class emettono fino a 5 volte più gas serra di quelli in economy”. E’ quanto afferma una ricerca, realizzata per l’organizzazione ambientalista da T3 Transportation Think Tank e diffusa da Greenpeace che ha analizzato i voli a lungo raggio in partenza da 44 Paesi e operati da 24 compagnie aeree europee nel 2024.

“Solo lo scorso anno sono stati venduti almeno 19 milioni di biglietti di prima, business e premium economy per voli a lungo raggio in partenza dall’Europa, riflettendo la tendenza in crescita delle compagnie aeree europee a puntare sui viaggiatori più ricchi. I voli in prima e business class – afferma la ricerca – emettono 4-5 volte più CO₂ per passeggero per chilometro rispetto ai voli in economy: principalmente occupano molto più spazio e trasportano un peso maggiore per passeggero”.

L’organizzazione calcola che, se si applicasse una tassa minima di 340 euro per ogni biglietto di prima classe a lungo raggio, di 220 euro per ogni biglietto in business class e di 75 per ogni biglietto in premium economy venduto in Europa, si potrebbero generare almeno 3,3 miliardi di euro all’anno in entrate fiscali per gli Stati europei, senza aumentare i costi per la maggior parte dei cittadini. Greenpeace spiega che solo pochi Paesi, come Francia e Regno Unito, hanno iniziato a tassare i biglietti di prima e business class, mentre alla recente COP30 la Spagna ha annunciato di sostenere l’introduzione di queste imposte.

