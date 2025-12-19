In Germania apre il primo hotel a tema Harry Potter

La magia di Harry Potter non si è esaurita con la conclusione della saga cinematografica ma continua a far sognare milioni di appassionati. La saga potteriana, nata dalla penna di J.K. Rowling, ha dato vita anche ad esperienze più concrete come pub e parchi a tema e, adesso, anche un albergo. Nel 2026 a Günzburg, in Baviera, all’interno di LEGOLAND Deutschland Resort, aprirà il primo hotel ufficiale al mondo interamente dedicato a Harry Potter.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Merlin Entertainments e Warner Bros., ed è pensato non come semplice struttura ricettiva, ma come estensione narrativa del mondo magico. L’hotel farà parte di una nuova area tematica costruita con i celebri mattoncini LEGO, fondendo l’estetica colorata e modulare del parco con l’immaginario di Hogwarts. Camere, spazi comuni e ambientazioni richiameranno le quattro Case, gli oggetti iconici e i luoghi simbolo della saga.

L’hotel, dunque, dovrebbe aprire nel 2026 ma non è stata annunciata una data precisa in cui verrà inaugurato. Secondo le prime informazioni la tariffa d’ingresso all’area potrebbe essere compresa tra i 45 e i 65 euro a visitatore, perfetto per unire la visita al parco con il soggiorno in hotel.