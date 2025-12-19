Le compagnie top e flop per il trasporto gratis dei bagagli

AirAdvisor ha passato in rassegna le politiche sul bagaglio a mano delle principali compagnie aeree europee per capire chi si dimostra davvero generoso nel periodo dei viaggi di Natale.

L’analisi si è basata esclusivamente sulla documentazione ufficiale pubblicata dalle compagnie aeree nel novembre 2025, per garantire risultati chiari e trasparenti. Inoltre, per evitare duplicazioni nella classifica, i brand ‘sorella’ con politiche identiche sono stati accorpati: un solo set di regole, un solo posto in classifica.

Top 5 delle compagnie aeree legacy più generose nel 2025

British Airways — 15/15

Due articoli di cabina inclusi in tutte le tariffe Economy (56×45×25 cm + 40×30×15 cm),

fino a 23 kg per articolo e senza un limite di peso combinato dichiarato. Regole chiare e

applicate in modo coerente Iberia — 13,5/15

Trolley da cabina gratuito da 10 kg (56×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15

cm). Politica semplice e ben spiegata; l’oggetto personale non viene conteggiato nel

limite dei 10 kg SWISS — 13,2/15

Un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto sottile, come un laptop o un

articolo personale. Pagine informative eccezionalmente chiare e indicazioni coerenti su

tutte le rotte TAP Air Portugal — 13/15

Un trolley da cabina da 10 kg (55×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm).

La comunicazione è chiara, anche se il limite di peso totale combinato non è

esplicitamente indicato Lufthansa — 12,7/15

Un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm).

Ottima chiarezza complessiva, anche se non viene specificata una franchigia di peso

combinata

”Le compagnie legacy sono in genere più flessibili per quanto riguarda il bagaglio a mano, ma alcune low cost si rivelano sorprendentemente favorevoli ai viaggiatori, soprattutto per chi torna a casa con regali, souvenir o abiti invernali. La nostra classifica low cost mette in evidenza le compagnie che includono più spesso un trolley gratuito in cappelliera, evitano costi nascosti e spiegano in modo chiaro cosa è possibile portare a bordo -Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor – Tuttavia, mentre alcune compagnie low cost stanno superando lo stereotipo grazie a politiche più generose durante le festività, altre continuano a imporre restrizioni ai passeggeri, finendo dritto nella nostra Flop 3.”

Flop 3 delle compagnie aeree meno generose (classifica generale)

Pegasus Airlines — 6,5/15

Oggetto personale gratuito molto piccolo e leggero (40×30×15 cm, max 3 kg), con

controlli rigorosi del misuratore al gate. Il rischio di costi imprevisti rende la

preparazione del bagaglio particolarmente stressante per i viaggiatori SunExpress — 7/15

Oggetto personale gratuito di dimensioni e peso ridotti (40×30×20 cm, max 4 kg); i

bagagli a mano più grandi sono consentiti solo con tariffe superiori, rendendo

fondamentale verificare con attenzione il tipo di tariffa acquistata Finnair — 8/15

Nonostante sia una compagnia legacy, la tariffa Superlight di Finnair include solo un

piccolo oggetto personale (40×30×15 cm) con un peso massimo di 8 kg, inferiore ai 10

kg offerti oggi da molte compagnie low cost

La classifica completa su https://airadvisor.com/it/blog/regali-di-natale-in-volo-gratuitamente

Le compagnie aeree europee si stanno ormai muovendo secondo due modelli distinti: da un lato, quelle che continuano a includere nel biglietto un trolley da cabina e un oggetto personale; dall’altro, quelle che hanno trasformato l’accesso alla cappelliera in un extra a pagamento, strettamente legato ai pacchetti tariffari e alla scelta del posto. Una frattura che è diventata uno dei principali terreni di scontro a Bruxelles, dove si discute se il bagaglio a mano debba essere sempre gratuito.

I legislatori europei stanno cercando di introdurre una regola comune che garantisca almeno un oggetto personale gratuito e un piccolo trolley con ruote, insieme a norme più chiare sulle compensazioni per i ritardi. Tuttavia, i negoziati si sono nuovamente arenati pochi giorni fa, sotto la pressione delle compagnie aeree e delle divisioni tra gli Stati membri, rimandando il dossier a un’ennesima tornata di trattative.

Se il bagaglio registrato, e i regali al suo interno, viene consegnato in ritardo, danneggiato o definitivamente smarrito, i passeggeri sono tutelati dalla Convenzione di Montreal, che si applica alla maggior parte dei voli internazionali e a molte tratte europee.

In questi casi, si ha diritto al rimborso delle spese necessarie (ad esempio per acquistare beni essenziali mentre aspetti il bagaglio) e a un risarcimento per gli oggetti persi o danneggiati, fino a circa 1.700 euro per passeggero (l’attuale limite in Diritti Speciali di Prelievo).

Per rafforzare la richiesta di risarcimento, è importante conservare le ricevute degli acquisti sostitutivi, le foto del contenuto del bagaglio e il talloncino del bagaglio. Se la compagnia aerea rifiuta o ritarda il pagamento, piattaforme come AirAdvisor offrono oggi uno strumento per il risarcimento del bagaglio che aiuta i viaggiatori a presentare il reclamo in modo rapido e conforme alla normativa, assicurandosi che le compagnie paghino quanto dovuto quando i regali delle feste non arrivano come previsto.

7 consigli per volare con i regali di Natale