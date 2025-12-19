Le compagnie top e flop per il trasporto gratis dei bagagli
19 Dicembre 2025, 11:51
AirAdvisor ha passato in rassegna le politiche sul bagaglio a mano delle principali compagnie aeree europee per capire chi si dimostra davvero generoso nel periodo dei viaggi di Natale.
L’analisi si è basata esclusivamente sulla documentazione ufficiale pubblicata dalle compagnie aeree nel novembre 2025, per garantire risultati chiari e trasparenti. Inoltre, per evitare duplicazioni nella classifica, i brand ‘sorella’ con politiche identiche sono stati accorpati: un solo set di regole, un solo posto in classifica.
Top 5 delle compagnie aeree legacy più generose nel 2025
- British Airways — 15/15
Due articoli di cabina inclusi in tutte le tariffe Economy (56×45×25 cm + 40×30×15 cm),
fino a 23 kg per articolo e senza un limite di peso combinato dichiarato. Regole chiare e
applicate in modo coerente
- Iberia — 13,5/15
Trolley da cabina gratuito da 10 kg (56×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15
cm). Politica semplice e ben spiegata; l’oggetto personale non viene conteggiato nel
limite dei 10 kg
- SWISS — 13,2/15
Un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto sottile, come un laptop o un
articolo personale. Pagine informative eccezionalmente chiare e indicazioni coerenti su
tutte le rotte
- TAP Air Portugal — 13/15
Un trolley da cabina da 10 kg (55×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm).
La comunicazione è chiara, anche se il limite di peso totale combinato non è
esplicitamente indicato
- Lufthansa — 12,7/15
Un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm).
Ottima chiarezza complessiva, anche se non viene specificata una franchigia di peso
combinata
”Le compagnie legacy sono in genere più flessibili per quanto riguarda il bagaglio a mano, ma alcune low cost si rivelano sorprendentemente favorevoli ai viaggiatori, soprattutto per chi torna a casa con regali, souvenir o abiti invernali. La nostra classifica low cost mette in evidenza le compagnie che includono più spesso un trolley gratuito in cappelliera, evitano costi nascosti e spiegano in modo chiaro cosa è possibile portare a bordo -Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor – Tuttavia, mentre alcune compagnie low cost stanno superando lo stereotipo grazie a politiche più generose durante le festività, altre continuano a imporre restrizioni ai passeggeri, finendo dritto nella nostra Flop 3.”
Flop 3 delle compagnie aeree meno generose (classifica generale)
- Pegasus Airlines — 6,5/15
Oggetto personale gratuito molto piccolo e leggero (40×30×15 cm, max 3 kg), con
controlli rigorosi del misuratore al gate. Il rischio di costi imprevisti rende la
preparazione del bagaglio particolarmente stressante per i viaggiatori
- SunExpress — 7/15
Oggetto personale gratuito di dimensioni e peso ridotti (40×30×20 cm, max 4 kg); i
bagagli a mano più grandi sono consentiti solo con tariffe superiori, rendendo
fondamentale verificare con attenzione il tipo di tariffa acquistata
- Finnair — 8/15
Nonostante sia una compagnia legacy, la tariffa Superlight di Finnair include solo un
piccolo oggetto personale (40×30×15 cm) con un peso massimo di 8 kg, inferiore ai 10
kg offerti oggi da molte compagnie low cost
La classifica completa su https://airadvisor.com/it/blog/regali-di-natale-in-volo-gratuitamente
Le compagnie aeree europee si stanno ormai muovendo secondo due modelli distinti: da un lato, quelle che continuano a includere nel biglietto un trolley da cabina e un oggetto personale; dall’altro, quelle che hanno trasformato l’accesso alla cappelliera in un extra a pagamento, strettamente legato ai pacchetti tariffari e alla scelta del posto. Una frattura che è diventata uno dei principali terreni di scontro a Bruxelles, dove si discute se il bagaglio a mano debba essere sempre gratuito.
I legislatori europei stanno cercando di introdurre una regola comune che garantisca almeno un oggetto personale gratuito e un piccolo trolley con ruote, insieme a norme più chiare sulle compensazioni per i ritardi. Tuttavia, i negoziati si sono nuovamente arenati pochi giorni fa, sotto la pressione delle compagnie aeree e delle divisioni tra gli Stati membri, rimandando il dossier a un’ennesima tornata di trattative.
Se il bagaglio registrato, e i regali al suo interno, viene consegnato in ritardo, danneggiato o definitivamente smarrito, i passeggeri sono tutelati dalla Convenzione di Montreal, che si applica alla maggior parte dei voli internazionali e a molte tratte europee.
In questi casi, si ha diritto al rimborso delle spese necessarie (ad esempio per acquistare beni essenziali mentre aspetti il bagaglio) e a un risarcimento per gli oggetti persi o danneggiati, fino a circa 1.700 euro per passeggero (l’attuale limite in Diritti Speciali di Prelievo).
Per rafforzare la richiesta di risarcimento, è importante conservare le ricevute degli acquisti sostitutivi, le foto del contenuto del bagaglio e il talloncino del bagaglio. Se la compagnia aerea rifiuta o ritarda il pagamento, piattaforme come AirAdvisor offrono oggi uno strumento per il risarcimento del bagaglio che aiuta i viaggiatori a presentare il reclamo in modo rapido e conforme alla normativa, assicurandosi che le compagnie paghino quanto dovuto quando i regali delle feste non arrivano come previsto.
7 consigli per volare con i regali di Natale
- Evita di incartare i regali prima del volo
I controlli di sicurezza potrebbero richiedere un’ispezione e i pacchi incartati rischiano di
essere aperti. Porta con te carta da regalo o sacchetti da utilizzare una volta arrivato a
destinazione
- Tieni gli oggetti fragili nel bagaglio a mano
Il bagaglio da stiva può subire urti durante la movimentazione. Proteggi cioccolatini,
profumi, decorazioni o dispositivi elettronici nel bagaglio da cabina
- Controlla le dimensioni consentite per il bagaglio sotto il sedile
Se l’accesso alla cappelliera è limitato o venduto come extra, un bagaglio conforme da
posizionare sotto il sedile ti permette di portare i regali a bordo senza costi imprevisti
- Scegli borse morbide
Si adattano più facilmente ai misuratori rispetto ai trolley rigidi, riducendo il rischio di
dover imbarcare il bagaglio al gate con costi aggiuntivi
- Distribuisci il peso tra i bagagli
A dicembre i regali si accumulano in fretta. Sfrutta anche la franchigia di peso
dell’oggetto personale per evitare di dover ripreparare tutto all’ultimo minuto
- Conserva ricevute e foto
In caso di ritardo o smarrimento dei regali, ricevute e fotografie aiutano a ottenere il
rimborso previsto dalla Convenzione di Montreal
- Acquista i liquidi (e il vino!) dopo i controlli di sicurezza
Profumi, cosmetici o alcolici locali è meglio comprarli airside, così eviti il limite dei 100
ml sui liquidi.