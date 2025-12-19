Le compagnie top e flop per il trasporto gratis dei bagagli

19 Dicembre 2025, 11:51

AirAdvisor ha passato in rassegna le politiche sul bagaglio a mano delle principali compagnie aeree europee per capire chi si dimostra davvero generoso nel periodo dei viaggi di Natale.
L’analisi si è basata esclusivamente sulla documentazione ufficiale pubblicata dalle compagnie aeree nel novembre 2025, per garantire risultati chiari e trasparenti. Inoltre, per evitare duplicazioni nella classifica, i brand ‘sorella’ con politiche identiche sono stati accorpati: un solo set di regole, un solo posto in classifica.

Top 5 delle compagnie aeree legacy più generose nel 2025

  1. British Airways — 15/15
    Due articoli di cabina inclusi in tutte le tariffe Economy (56×45×25 cm + 40×30×15 cm),
    fino a 23 kg per articolo e senza un limite di peso combinato dichiarato. Regole chiare e
    applicate in modo coerente
  2. Iberia — 13,5/15
    Trolley da cabina gratuito da 10 kg (56×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15
    cm). Politica semplice e ben spiegata; l’oggetto personale non viene conteggiato nel
    limite dei 10 kg
  3. SWISS — 13,2/15
    Un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto sottile, come un laptop o un
    articolo personale. Pagine informative eccezionalmente chiare e indicazioni coerenti su
    tutte le rotte
  4. TAP Air Portugal — 13/15
    Un trolley da cabina da 10 kg (55×40×25 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm).
    La comunicazione è chiara, anche se il limite di peso totale combinato non è
    esplicitamente indicato
  5. Lufthansa — 12,7/15
    Un bagaglio a mano da 8 kg (55×40×23 cm) più un oggetto personale (40×30×15 cm).
    Ottima chiarezza complessiva, anche se non viene specificata una franchigia di peso
    combinata

”Le compagnie legacy sono in genere più flessibili per quanto riguarda il bagaglio a mano, ma alcune low cost si rivelano sorprendentemente favorevoli ai viaggiatori, soprattutto per chi torna a casa con regali, souvenir o abiti invernali. La nostra classifica low cost mette in evidenza le compagnie che includono più spesso un trolley gratuito in cappelliera, evitano costi nascosti e spiegano in modo chiaro cosa è possibile portare a bordo -Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor – Tuttavia, mentre alcune compagnie low cost stanno superando lo stereotipo grazie a politiche più generose durante le festività, altre continuano a imporre restrizioni ai passeggeri, finendo dritto nella nostra Flop 3.”

Flop 3 delle compagnie aeree meno generose (classifica generale)

  1. Pegasus Airlines — 6,5/15
    Oggetto personale gratuito molto piccolo e leggero (40×30×15 cm, max 3 kg), con
    controlli rigorosi del misuratore al gate. Il rischio di costi imprevisti rende la
    preparazione del bagaglio particolarmente stressante per i viaggiatori
  2. SunExpress — 7/15
    Oggetto personale gratuito di dimensioni e peso ridotti (40×30×20 cm, max 4 kg); i
    bagagli a mano più grandi sono consentiti solo con tariffe superiori, rendendo
    fondamentale verificare con attenzione il tipo di tariffa acquistata
  3. Finnair — 8/15
    Nonostante sia una compagnia legacy, la tariffa Superlight di Finnair include solo un
    piccolo oggetto personale (40×30×15 cm) con un peso massimo di 8 kg, inferiore ai 10
    kg offerti oggi da molte compagnie low cost

La classifica completa su https://airadvisor.com/it/blog/regali-di-natale-in-volo-gratuitamente

Le compagnie aeree europee si stanno ormai muovendo secondo due modelli distinti: da un lato, quelle che continuano a includere nel biglietto un trolley da cabina e un oggetto personale; dall’altro, quelle che hanno trasformato l’accesso alla cappelliera in un extra a pagamento, strettamente legato ai pacchetti tariffari e alla scelta del posto. Una frattura che è diventata uno dei principali terreni di scontro a Bruxelles, dove si discute se il bagaglio a mano debba essere sempre gratuito.
I legislatori europei stanno cercando di introdurre una regola comune che garantisca almeno un oggetto personale gratuito e un piccolo trolley con ruote, insieme a norme più chiare sulle compensazioni per i ritardi. Tuttavia, i negoziati si sono nuovamente arenati pochi giorni fa, sotto la pressione delle compagnie aeree e delle divisioni tra gli Stati membri, rimandando il dossier a un’ennesima tornata di trattative.

Se il bagaglio registrato, e i regali al suo interno, viene consegnato in ritardo, danneggiato o definitivamente smarrito, i passeggeri sono tutelati dalla Convenzione di Montreal, che si applica alla maggior parte dei voli internazionali e a molte tratte europee.
In questi casi, si ha diritto al rimborso delle spese necessarie (ad esempio per acquistare beni essenziali mentre aspetti il bagaglio) e a un risarcimento per gli oggetti persi o danneggiati, fino a circa 1.700 euro per passeggero (l’attuale limite in Diritti Speciali di Prelievo).
Per rafforzare la richiesta di risarcimento, è importante conservare le ricevute degli acquisti sostitutivi, le foto del contenuto del bagaglio e il talloncino del bagaglio. Se la compagnia aerea rifiuta o ritarda il pagamento, piattaforme come AirAdvisor offrono oggi uno strumento per il risarcimento del bagaglio che aiuta i viaggiatori a presentare il reclamo in modo rapido e conforme alla normativa, assicurandosi che le compagnie paghino quanto dovuto quando i regali delle feste non arrivano come previsto.

7 consigli per volare con i regali di Natale

  1. Evita di incartare i regali prima del volo
    I controlli di sicurezza potrebbero richiedere un’ispezione e i pacchi incartati rischiano di
    essere aperti. Porta con te carta da regalo o sacchetti da utilizzare una volta arrivato a
    destinazione
  2. Tieni gli oggetti fragili nel bagaglio a mano
    Il bagaglio da stiva può subire urti durante la movimentazione. Proteggi cioccolatini,
    profumi, decorazioni o dispositivi elettronici nel bagaglio da cabina
  3. Controlla le dimensioni consentite per il bagaglio sotto il sedile
    Se l’accesso alla cappelliera è limitato o venduto come extra, un bagaglio conforme da
    posizionare sotto il sedile ti permette di portare i regali a bordo senza costi imprevisti
  4. Scegli borse morbide
    Si adattano più facilmente ai misuratori rispetto ai trolley rigidi, riducendo il rischio di
    dover imbarcare il bagaglio al gate con costi aggiuntivi
  5. Distribuisci il peso tra i bagagli
    A dicembre i regali si accumulano in fretta. Sfrutta anche la franchigia di peso
    dell’oggetto personale per evitare di dover ripreparare tutto all’ultimo minuto
  6. Conserva ricevute e foto
    In caso di ritardo o smarrimento dei regali, ricevute e fotografie aiutano a ottenere il
    rimborso previsto dalla Convenzione di Montreal
  7. Acquista i liquidi (e il vino!) dopo i controlli di sicurezza
    Profumi, cosmetici o alcolici locali è meglio comprarli airside, così eviti il limite dei 100
    ml sui liquidi.
