L’Italia in vetta alle ricerche mondiali per le vacanze di agosto

L’Italia si consolida come il mercato più attrattivo su scala globale per la programmazione della peak season estiva. Secondo i dati predittivi elaborati da Booking.com, basati sulle ricerche di soggiorno effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio per il mese di agosto 2026, la penisola si posiziona al primo posto assoluto al mondo tra le mete preferite dai viaggiatori internazionali, precedendo Spagna, Francia, Grecia e Croazia. All’interno dello scacchiere nazionale, la mappatura della domanda estera premia la Puglia come regione più cliccata, seguita nell’ordine da Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando un interesse trasversale per il prodotto balneare, culturale e outdoor.

L’osservatorio della piattaforma di prenotazione evidenzia una marcata polarizzazione delle destinazioni italiane in base ai diversi segmenti e cluster di clientela interna. Nel comparto delle coppie, la domanda si orienta sull’offerta naturalistica d’élite, con Lampedusa in cima alle preferenze seguita da Rimini e Tropea. Il segmento famiglie premia invece la strutturazione dei servizi e l’accessibilità della Riviera Romagnola e del Gargano, posizionando Rimini, Vieste e Riccione sul podio. Per quanto riguarda il turismo dei piccoli gruppi, i flussi digitali si concentrano sui distretti associati all’intrattenimento e alla night life costiera, indicando San Teodoro, Gallipoli e Riccione come le mete più digitate.

Sulle prospettive industriali della stagione è intervenuto Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com, sottolineando il valore predittivo delle metriche registrate: “Le ricerche rappresentano il primo indicatore di come stanno evolvendo i desideri dei viaggiatori. È interessante notare come le top 10 cambino in base ai compagni di viaggio, e come l’Italia sappia rispondere ai desideri di chi cerca un tramonto romantico, così come di chi cerca avventura, una città d’arte o una night life indimenticabile. Non stupisce in questo che l’Italia diventi la meta prediletta dai viaggiatori internazionali”.