Pumpkin patch: ecco i campi di zucche più colorati d’Italia

Booking.com propone un itinerario che porta in Italia lo spirito dei pumpkin patch americani… ma con paesaggi, tradizioni e sapori tutti italiani. Dalle zucche da intagliare ai laboratori per bambini, passando per degustazioni locali, ecco il modo perfetto per vivere l’atmosfera autunnale tra foglie, folklore e creatività.

Nerviano

A pochi chilometri da Milano, Nerviano gode di uno scenario unico, costellato da borghi, mulini e filari. Il paesaggio è pianeggiante, segnato dai corsi d’acqua del Canale Villoresi e dal Parco del Roccolo, perfetto per passeggiate tra foliage, cascate artificiali e campi coltivati.

Il Campo di Federica, che quest’anno accoglie i suoi visitatori tutti i giorni dal 1 ottobre al 2 novembre, è una piccola favola d’autunno. Qui non si passeggia semplicemente tra le zucche: si entra in un mondo fatto di scenografie bucoliche, set fotografici, laboratori creativi e raccolta “dal vivo”, come nei veri pumpkin patch americani. Di giorno è un festival rurale tra colori caldi, famiglie e pennelli, mentre la sera si trasforma in un evento suggestivo con luci soffuse e food truck.

Dove soggiornare: B&B Villa dell’Usignolo, un tempo residenza estiva di famiglia accanto all’ex tenuta agricola, conserva il fascino originario tra soffitti a cassettoni, scalinate in pietra e un doppio giardino all’italiana e all’inglese. Una chicca inaspettata: all’interno della struttura si trova anche un campo da tennis regolamentare in terra rossa, utilizzabile tutti i giorni e completo di attrezzatura.

Bussolengo

Bussolengo gode di una posizione privilegiata tra Verona e il Lago di Garda, tra vigneti, frutteti e dolci colline moreniche. Il paesaggio alterna campagne venete, filari di viti e primi scorci del lago, con il Monte Baldo sullo sfondo nelle giornate limpide. The Pumpkin Maze alla Flover Farm, aperto quest’anno dal 27 settembre al 2 novembre, trasforma l’autunno in un’avventura per tutta la famiglia, tra giochi, labirinti di mais e spettacoli a tema. Tra zucche giganti, divertimento e la “Corn Pool”, grandi e piccini possono giocare e scattare foto memorabili. Non mancano angoli gastronomici e laboratori creativi per vivere l’autunno tra magia, natura e sapori locali.

Dove soggiornare: Agriturismo Casa Aurora è ricavato da una casa rurale ristrutturata in bioarchitettura, pensato per chi cerca un’atmosfera familiare ma curata. Immerso nella tranquillità delle colline moreniche e vicino ai principali parchi divertimento e naturalistici della zona, offre camere luminose, colazione con prodotti fatti in casa, giardino, bio piscina e area relax con idromassaggio. L’accoglienza è informale e autentica: si arriva da ospiti e si riparte da amici.

Pesaro (Il Giardino dei Colori)

Città che unisce mare, colline e cultura in un paesaggio armonioso, Pesaro si affaccia sull’Adriatico ed è incorniciata dal Parco Naturale del Monte San Bartolo. Alterna spiagge

sabbiose, borghi panoramici e vie eleganti del centro storico.

Il Giardino dei Colori, primo campo biologico u-pick nelle Marche, fondato nel 2020 da due giovani ventenni, prende vita in autunno come il “Villaggio delle Zucche”. Qui si possono raccogliere e intagliare le zucche, partecipare a laboratori creativi – dalle arti circensi ai giochi in legno tradizionali – e divertirsi tra scenografie da favola e photobooth a tema. L’esperienza unisce natura, gioco e creatività per grandi e piccoli.

Dove soggiornare: Charlie in Pesaro è il compromesso ideale per chi desidera immergersi nelle colline autunnali circostanti senza rinunciare allo sguardo sul mare, unendo comfort, design e relax in un unico soggiorno. La cucina curata e moderna offerta dalla struttura non fallisce nel soddisfare anche i palati più esigenti.

Pignataro Maggiore

Tra le colline di Caserta, Pignataro Maggiore è un borgo che fonde storia, natura e tradizione. Passeggiando per le sue strade si incontrano il Monastero di Santa Croce, Palazzo Scorpio e la Chiesa di Santa Maria della Misericordia, testimonianze di un passato culturalmente ricco.

In autunno, il paese si anima con Il Giardino delle Zucche, il primo e più grande pumpkin patch in Italia: 40.000 metri quadrati di verde, labirinti, laboratori creativi e aree degustazione dove grandi e piccoli possono divertirsi con zucche e decorazioni. Al Pumpkin Café si possono gustare piatti e dolci a base di zucca, incluso il celebre Pumpkin Spice Latte. Creato da Emily, figlia di un italiano e di un americano, è aperto quest’anno dal 10 ottobre al 2 novembre.

Dove soggiornare: I Cacciagalli Wine Resort di Teano, a pochi minuti di auto dal Giardino

delle Zucche, ha tutti gli ingredienti per rendere il weekend indimenticabile. Qui il lusso

contemporaneo si intreccia con il fascino dell’antico: le antiche masserie oggi ospitano otto

camere, un ristorante e un biolago balneabile.

Saracena

Saracena è un incantevole borgo calabrese situato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a circa 600 metri sul livello del mare. Conosciuto per la sua architettura arabo-turca, il paese offre un’atmosfera autentica e panorami mozzafiato sulla pianura di Sibari e sul Mar Ionio. Saracena è anche celebre per il Moscato di Saracena, un passito dolce riconosciuto come presidio Slow Food, e per la sua tradizione gastronomica che include olio d’oliva extravergine e tartufo.

Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la Vallata delle Zucche offre un’esperienza magica tra sentieri incantati, centinaia di zucche di ogni forma e dimensione e oltre 125 ulivi centenari. Tra natura, arte e fantasia, ogni angolo sorprende e stimola la creatività di grandi e piccoli. Con più di 25 varietà di zucche e 8.000 esemplari, il percorso è un vero viaggio sensoriale tra colori e profumi autunnali.

Dove soggiornare: A pochi chilometri da Saracena, l’Albergo Merùo a Morano Calabro unisce il fascino medievale del borgo a comfort moderni, con camere eleganti e una terrazza panoramica sulle vallate circostanti. Gli ospiti possono gustare una colazione con prodotti locali fatti in casa, vivendo un soggiorno autentico tra storia, natura e relax.