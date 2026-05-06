‘Turisti per case’ torna su Real Time: nuova formula e sfida tra conduttori
06 Maggio 2026, 12:00
Debutta oggi, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Real Time la nuova stagione di “Turisti per case”, il format dedicato all’ospitalità italiana con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. I tre protagonisti definiscono questa edizione “quasi una prima volta”, grazie a un meccanismo rinnovato che introduce una vera competizione anche tra i conduttori.
Nei cinque nuovi episodi, ambientati tra Puglia, Lombardia, Lago di Garda, Basilicata e Toscana, ciascuno dei tre presenterà agli altri una richiesta di viaggio ed esperienza, mentre gli altri due dovranno individuare la struttura e le attività più adatte. Alla fine di ogni puntata non verrà premiata soltanto la location migliore, ma anche il conduttore vincitore della sfida.
Il programma accompagnerà il pubblico alla scoperta di masserie, agriturismi, dimore storiche, grotte a Matera e hotel di charme, con esperienze che spaziano dai corsi di pizzica ai tour in tuk tuk, fino al rafting e alle attività all’aria aperta.
Per i tre conduttori il valore aggiunto resta l’autenticità dell’ospitalità italiana. Zorzi sottolinea come queste strutture rappresentino “il cuore delle persone che le abitano”, mentre Torre evidenzia l’unicità delle storie familiari dietro ogni casa aperta agli ospiti. Di Filippo parla invece di luoghi “unconventional” e sorprendenti che raccontano l’Italia più autentica.
La sintonia tra i protagonisti, già apprezzata dal pubblico nella prima stagione, resta uno degli elementi centrali del format. Intanto Torre e Di Filippo sono pronti a tornare anche con la nuova stagione di “Casa a Prima Vista”, mentre Zorzi prosegue il suo impegno su Real Time con “Cortesie per gli ospiti”.