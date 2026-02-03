Un ‘nuovo viaggiatore’ sta ridefinendo il turismo

Un nuovo rapporto di Google e Alvarez & Marsal rivela che un ‘nuovo viaggiatore’ sta ridefinendo il settore turistico, creando un’opportunità globale da 4,2 miliardi di dollari in nuova spesa annuale entro il 2050. Il report ‘The Power of Travel 2050‘, identifica un profondo cambiamento strutturale nella domanda, spinto da tre grandi gruppi demografici che stanno cambiando il modo e il motivo per cui si viaggia:

La Silver Economy: viaggiatori over 65, più in salute e con un elevato potere d’acquisto, alla ricerca di viaggi multigenerazionali;

La Generazione Z: che raggiungerà il massimo potere di spesa nel 2050 e sta ridefinendo il settore con soggiorni più lunghi che combinano svago e smart working;

La Crescente Classe Media Globale: si prevede che la base di potenziali viaggiatori si espanderà fino a includere il 70% della popolazione mondiale nel 2050.

Dai cambiamenti si evidenzia anche che il successo del settore non si misurerà più in base al volume dei viaggiatori, bensì in base al valore. L’AI sarà il motore per gestire questa nuova complessità e offrire le esperienze personalizzate richieste da questi nuovi viaggiatori.

Dal report emergono inoltre indicazioni pratiche utili alle imprese per prepararsi fin da subito:

Ottimizzare le basi: i dati esistenti (feed, dati strutturati) sono più critici che mai. Costituiscono la base dei modelli di AI, pertanto devono essere precisi e aggiornati;

Puntare su contenuti differenziati: un contenuto chiaro e dettagliato è oggi più importante che mai. Ciò che prima sembrava “troppo di nicchia” è ora un asset di grande valore che l’AI può utilizzare per rispondere alle domande dei clienti e far risaltare l’offerta;

Comprendere l’AI agentica (Agentic AI): il passaggio verso gli Agenti AI non consiste solo nell’avere un chatbot migliore, ma nel raggiungere un’efficienza operativa autonoma. L’AI si sta evolvendo dall’assistenza al viaggiatore alla gestione completa del viaggio. Negli Stati Uniti per esempio i viaggiatori possono persino completare la prenotazione di voli e hotel direttamente in AI Mode. Ciò significa che i brand che offrono informazioni dettagliate hanno maggiori probabilità di apparire in questo nuovo processo di prenotazione.