White Lotus trasloca in Francia per la quarta stagione

La celebre serie tv White Lotus trasloca in Francia e sceglie il Four Season di Cap-Ferrat come location della quarta stagione. Le precedenti stagioni di White Lotus sono state girate alle Hawaii, in Sicilia e in Thailandia e a gennaio 2025 Hbo ha dato il via libera per girare la 4^ stagione che si svolgerà in Francia. La produzione dovrebbe partire all’inizio del 2026 con un’attesa prevista per gli spettatori fino all’anno successivo.

Secondo Deadline, White Lotus avrebbe deciso per la Francia con il Grand Hotel du Cap-Ferrat come candidato principe anche per la vicinanza con Cannes che, con il suo festival internazionale del cinema, che richiama nella zona turisti danarosi. Megeve, un’altra destinazione possibile, sarebbe stata scartata: “Mike non ne vuole saperne di stare al freddo”, aveva detto tempo fa il producer David Bernard all’Hollywood Reporter.