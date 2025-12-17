A Natale in viaggio 19 mln di italiani, quasi tutti optano per il Belpaese

Per le imminenti festività di fine anno saranno complessivamente 19,3 milioni di persone a mettersi in viaggio; per il 91% sarà l’Italia la meta preferita mentre il restante 9% opterà per l’estero. Di questi 19 milioni, 7 milioni e 860 mila partiranno per la vacanza di Natale; 4 milioni e 550 mila per Capodanno; 990 mila per l’Epifania mentre, per la “vacanza lunga”, che comprenda almeno due festività, saranno 5 milioni e 870 mila italiani. Questo il quadro del movimento turistico degli italiani per le festività di fine d’anno secondo l’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi.

“Complessivamente i dati della nostra indagine raccontano la capacità di resilienza ed adattamento dei nostri connazionali – ha detto il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – Il contesto economico non è certo dei migliori oggi. Non dimentichiamo che sono proprio le scarse risorse economiche a costringere a casa molti potenziali viaggiatori. Tuttavia, resta l’istanza di onorare le tradizioni, di godersi i propri cari in un momento di serenità e relax magari evitando grandi spostamenti, di visitare località non troppo distanti dalla propria base, curiosando tra i mercatini natalizi o visitando città d’arte. Il Belpaese, abbiamo visto, resta la destinazione privilegiata, in sostanza il turismo domestico è il volto di questo Natale 2025. Il calendario di quest’anno ha anche dato un forte incentivo al progetto di vacanza – ha aggiunto Bocca – Va considerato infatti, che la festività del 25 dicembre cade di giovedì, quella di Capodanno di mercoledì e quella dell’Epifania, di martedì. Dunque, assisteremo ad un sorpasso rispetto al 2024, il che rappresenta un segnale positivo”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

NATALE 2025

Saranno 7,5 milioni gli italiani che trascorreranno le festività in Italia, mentre 400 mila sceglieranno mete internazionali. Tra chi rimarrà nel Belpaese, il 55,2% si muoverà nella sua stessa regione di residenza.

Per la scelta dell’alloggio, resta in pole position l’opzione della casa di parenti/amici (60,1%). La durata media della vacanza è 6,2 giorni fuori casa.

Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza “lunga”, si effettuerà una spesa media pro-capite di 1.482 euro (di cui 1.320 euro per coloro che resteranno in Italia e 2.963 euro per chi si recherà all’estero).

Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza solo natalizia, si effettuerà una spesa media pro capite di 526 euro (460 euro per chi rimarrà in Italia e 1.765 euro per chi andrà all’estero).

La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata al viaggio (27,8%) e ai pasti (26,4%). Le spese di alloggio assorbiranno il 9,2% del budget e lo shopping il 18,5% del budget.

Il giro di affari complessivo sarà di 16,3 miliardi di euro, quello per la sola vacanza di Natale sarà di 4,1 miliardi di euro. Il volume di affari relativo invece alla vacanza lunga, ammonterà a 8,7 miliardi. Le prenotazioni che sono state effettuate con largo anticipo: due mesi prima nel 29% dei casi. Solo il 9,2% ha prenotato meno di un mese prima della partenza. Il 57,2% dei vacanzieri utilizzerà la propria macchina per recarsi presso il luogo della vacanza. Il 30,5% viaggerà in aereo e il 5,2% in treno.

CAPODANNO 2026

Saranno 10 milioni 210 mila gli italiani complessivamente in vacanza a Capodanno, di questi 4 milioni 550 mila viaggeranno solo per questa festività. 3 milioni 880 mila sceglieranno il Belpaese, prediligendo la montagna (33,7%), località d’arte (25,3%) o città diverse dalla propria residenza (22,7%). I 670 mila italiani che opteranno invece per l’estero, preferiranno le grandi capitali europee (84,1%) e i parchi divertimenti europei (5,3%). L’alloggio preferito rimarrà la casa di parenti/amici (per il 32% dei casi), mentre il 27,4% andrà in albergo. In media si passeranno 4,5 giorni fuori casa. La spesa media pro capite (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà di 672 euro (563 euro per chi resterà in Italia e 1.303 euro per chi andrà all’estero). Per questo Capodanno il budget si orienterà soprattutto sui pasti (29,6%), sul pernottamento (22,1%) e sul viaggio (21,5%). Allo shopping sarà riservato l’11,2%.

Infine, rileva sempre l’indagine targata Federalberghi, il 95,6% coloro che hanno passato almeno una notte in albergo ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza in hotel, segnalando l’elevata qualità del servizio offerto.