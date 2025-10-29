Calmcation: le mete migliori per un viaggio lento

Tra routine accelerate e calendari sempre pieni, cresce il desiderio di viaggiare per rallentare. È la Calmcation: vacanze lente, silenziose e rigeneranti, dove la vera meta è ritrovare equilibrio e spazio per sé.

Secondo il report NowNext’25 della piattaforma Omio, anche in Italia cresce la voglia di viaggi lenti e rigeneranti: il 47% sceglie mete meno affollate, il 42% esperienze locali e autentiche e il 28% preferisce partire in bassa stagione, lontano dalle folle e dai ritmi frenetici.

Queste le destinazioni italiane ed europee più gettonate:

Val di Funes, Alto Adige

Tra boschi profumati, fienili e sentieri che si aprono sulle Dolomiti, Val di Funes è un rifugio di silenzio e natura. Qui la calma si respira nell’aria pura e nei panorami senza tempo, tra malghe, camminate leggere e il suono lontano dei campanacci.

Norcia, Umbria

Circondata dai Monti Sibillini, Norcia è un’oasi di quiete dove la tradizione incontra la natura. Tra monasteri, sapori autentici e cammini che attraversano boschi e borghi, ogni passo invita alla lentezza. Ideale per chi cerca equilibrio e autenticità nel cuore dell’Italia.

Saturnia, Toscana

Nel cuore della Maremma, le cascate naturali di Saturnia scorrono tra vapori e pietra calcarea. Le acque termali, celebri fin dall’antichità, offrono un’esperienza di puro benessere immersa nel paesaggio toscano. Perfetta per chi desidera una pausa rigenerante tra natura e relax.

Olbia, Sardegna

Fuori stagione, la costa nord della Sardegna rivela la sua anima più autentica: spiagge deserte, piccoli porti e sentieri profumati di mirto. Ottobre e novembre sono i mesi ideali per godere del mare in tranquillità e scoprire una Sardegna diversa, silenziosa e luminosa.

Hallstatt, Austria

Case di legno, riflessi sull’acqua e passeggiate tra le Alpi: un luogo sospeso nel tempo, ideale da settembre a novembre. Avvolto tra le montagne e specchiato nelle acque di un lago immobile, Hallstatt è uno dei borghi più suggestivi d’Europa.

Zermatt, Svizzera

Circondata da alcuni dei panorami alpini più spettacolari, Zermatt è un villaggio senza auto dove il tempo sembra rallentare. Si raggiunge solo in treno, attraverso percorsi panoramici che attraversano vallate e ghiacciai. Qui si cammina tra chalet di legno, spa alpine e sentieri immersi nella natura, con lo sguardo sempre rivolto al Cervino.

Riga, Lettonia

Tra vicoli acciottolati e palazzi in stile art nouveau, Riga conquista per la sua eleganza silenziosa. Nei mesi autunnali la città si riempie di luce dorata e caffè accoglienti, perfetti per chi cerca un city break rilassato nel Nord Europa.