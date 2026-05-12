Estate 2026: la guida per prenotare le vacanze

Il desiderio di esplorare nuove destinazioni e viaggiare quest’estate si conferma inarrestabile, anche in un contesto globale che impone maggiore elasticità. Secondo una ricerca condotta da Skyscanner, la maggior parte dei viaggiatori globali si sente fiduciosa nel viaggiare quest’estate, nonostante le prospettive incerte.

La ricerca mostra che il 41% degli intervistati ha già prenotato le proprie vacanze estive, mentre più di un terzo (37%) non ha ancora prenotato ma sta cercando attivamente di farlo: un dato che dimostra una chiara volontà di partire nonostante le incertezze dettate dai conflitti e dal conseguente aumento dei prezzi.

Tra gli strumenti più utili, Skyscanner ha lanciato il nuovo filtro ‘Scali’, che aiuta i viaggiatori a filtrare facilmente gli aeroporti d’interesse o evitare quelli impattati da cancellazioni, oltre a pagine dedicate a consigli su chiusure dello spazio aereo, ritardi e guide sulle assicurazioni di viaggio. Dal lancio del filtro, il numero di utenti che lo hanno selezionato nelle prime settimane di attività è raddoppiato – rinnovata testimonianza della volontà di viaggiare ugualmente.

È evidente quindi che l’intenzione da parte degli italiani di partire sia ancora presente – così come la volontà di adattare le proprie scelte al contesto globale in continua evoluzione. In quest’ottica, essere flessibili sia nelle date, sia nelle destinazioni è un elemento chiave per poter viaggiare quest’estate. Ciò vuol dire considerare anche di partire nelle settimane meno costose.

Per aiutare i viaggiatori a pianificare le proprie vacanze con facilità, Skyscanner mette a disposizione lo strumento ‘Ovunque’, tool utile per trovare i voli più economici per qualsiasi destinazione, in caso di indecisione o necessità di modificare i propri piani per cause maggiori.

Flessibilità, come accennato, è anche sinonimo di destinazioni alternative. Un fattore già preso in considerazione dagli italiani, dato che il 73% ha espresso interesse nel visitare mete in cui nessuno dei loro conoscenti è mai stato prima. In quest’ottica, Skyscanner ha analizzato i propri dati di ricerca nel periodo estivo per identificare i luoghi meno gettonati dagli italiani. Tra questi, spiccano:

Maastricht, Olanda: ben oltre Amsterdam, con il suo centro storico medievale, i musei e le grotte sotterranee, questa destinazione è una perla da scoprire.

Belem, Brasile: una città vibrante e ricca di cultura amazzonica, che offre l’opportunità unica di esplorare la foresta pluviale.

Sainte Marie, Madagascar: con le sue spiagge incontaminate, le barriere coralline e (in stagione) la possibilità di avvistare le balene, è la meta perfetta per un’avventura tropicale esclusiva.

Il costo del viaggio rimane una delle preoccupazioni principali per gli italiani: il 23% considera come sfida più grande nella pianificazione estiva quella di ottenere il prezzo più basso ed evitare di pagare più del dovuto – preoccupazione che nel contesto odierno assume un’importanza rilevante. In quest’ottica, il 14% dei viaggiatori italiani ritiene importante sapere, durante la pianificazione, quando i voli costano meno.