MiTur: previsioni ottime per il 2 giugno anche grazie al meteo

Prime stime positive con un aumento significativo della saturazione alberghiera e delle ricerche aeree verso le principali destinazioni italiane per il ponte del 2 giugno, anche grazie alle previsioni meteo positive.

Stando all’analisi dell’ufficio statistica del ministero del Turismo, nel periodo dal 29 maggio al 4 giugno, la saturazione delle Online Travel Agency si attesta al 53,2%, con un incremento del 4,3% rispetto all’anno precedente. Analizzando specificamente le giornate del ponte, la saturazione raggiunge il 55,7%, segnando un aumento del 4,2% rispetto al 51,5% del 2025.

Questi dati, estratti il 25 maggio 2026, indicano che la saturazione potrebbe continuare a crescere avvicinandosi al periodo festivo. In particolare, la saturazione delle strutture alberghiere è aumentata, passando dal 48% del 2025 al 53% del 2026.

Le principali destinazioni italiane mostrano valori superiori alla media, con Bologna al 60% (+17% anno su anno), Napoli al 59% (+5%), Venezia al 58% (+16%) e Palermo al 58% (+6%).

Per quanto riguarda gli affitti brevi, il livello di saturazione si stabilizza al 53%, mantenendo un sostanziale equilibrio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con alcune destinazioni che registrano performance superiori: Venezia al 64% (+12% rispetto al 2025), Roma al 61% (+4%) e Bari al 61% (+3%).

Il confronto con i principali competitor europei, considerando la festività italiana, evidenzia che i dati italiani di saturazione per il 2 giugno risultano superiori: più 5% sulla Grecia attestata intorno al 50,5%, più 13% sulla Francia al 42,5% e più 17% sulla Spagna al 38,7%.

A livello regionale, il Friuli-Venezia Giulia si distingue con una saturazione del 57,7%, in crescita del 7,6% rispetto al 2025. Seguono la Liguria con 56,8%, la Campania con il 56,4%, il Lazio con 56,3% e l’Emilia-Romagna con 56,1%.

Inoltre, l’analisi delle ricerche aeree per viaggi tra maggio e giugno mostra un incremento significativo: le ricerche per volare tra venerdì 29 e martedì 2 giugno 2026 aumentano del 23% rispetto ai dati dello stesso periodo dell’anno precedente e del 53% rispetto al mese successivo.

La connettività diretta nazionale cresce del 13%, con picchi verso Cagliari (+26% rispetto all’anno precedente). Anche la capacità aerea programmata per gli aeroporti di Catania, Bologna, Palermo, Bari e Milano è in crescita, con aumenti compresi tra il 14% e il 16%.