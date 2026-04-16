Turisti stranieri trainano indotto Salone del Mobile, +14,7%

Supera i 255 milioni di euro l’indotto turistico del Salone del Mobile, alla Fiera di Milano Rho dal 21 al 26 aprile, con una crescita del 14,7% rispetto al 2025. È la stima del Centro Studi della Confcommercio di Milano Lodi Monza Brianza, secondo cui sono in aumento anche i visitatori: quasi 320 mila, il 5,5% in più dello scorso anno.

A trainare la spesa turistica sono i visitatori stranieri: 179,9 milioni di euro (+31,5% sul 2025) con una spesa per alloggio di 80,7 milioni (quasi il 45%); di 52,9 milioni per la ristorazione (29,4%); di 37,4 milioni per lo shopping (circa il 20,8%) e di 8,9 milioni di euro (quasi il 5%) per i biglietti del Salone. In calo, invece, la spesa prevista dei visitatori italiani: 75,4 milioni di euro, 12,1% rispetto allo scorso anno (alloggio 23,7 milioni, il 31,4%; ristorazione 24 milioni, il 31,8%; shopping 22,4 milioni il 29,7%; biglietti per il Salone 5,3 milioni, il 7%).

“Il Salone del Mobile e gli eventi diffusi del Fuori Salone confermano, nonostante le grandi difficoltà internazionali, l’attrattività e la vivacità di Milano – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – Di particolare rilievo assume quest’anno, malgrado le prevedibili defezioni da aree geografiche importanti per la nostra economia, la presenza stimata e la capacità di spesa espressa da parte dei visitatori stranieri. Un patrimonio che il nostro territorio deve saper valorizzare sempre più”.