Aumentano gli stranieri che cercano case per le vacanze in Trentino

Il Trentino Alto Adige continua ad attrarre una domanda internazionale qualificata e in crescita (+44,29% delle richieste rispetto al 2024), proveniente soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e Stati Uniti. Le richieste di immobili si concentrano principalmente su appartamenti panoramici, chalet, case indipendenti e immerse nella natura, con una crescente attenzione verso località ben collegate e vivibili durante tutto l’anno. Lo dicono i numeri elaborati da Gate-away.com, il portale immobiliare italiano dedicato agli utenti internazionali che vogliono comprare casa in Italia, presentati nel corso dell’evento organizzato da Fiaip presso Confindustria Trento.

Tra gli elementi più rilevanti emersi durante il confronto, anche il ruolo sempre più strategico delle province di Trento e Bolzano nel panorama immobiliare internazionale. Da una parte Bolzano – che nel 2025 ha registrato un’accelerazione marcata delle richieste, con un aumento superiore al 90% rispetto allo scorso anno – continua a distinguersi per il mercato premium legato alle Dolomiti e all’alta qualità dei servizi; dall’altra la provincia di Trento continua a rappresentare il principale polo di interesse, concentrando oltre la metà delle richieste (54,77%), intercettando una domanda ampia e trasversale, attratta dal rapporto tra qualità della vita, accessibilità e turismo esperienziale.

Infine la distribuzione geografica delle richieste conferma una forte attrazione per comuni alpini e contesti di montagna, spesso lontani dai grandi centri urbani. Località come Brennero, Senales, Tre Ville, Riva del Garda e Trento si collocano tra le più ricercate, insieme a una costellazione di piccoli comuni che beneficiano di una crescente visibilità internazionale.

“Gli acquirenti esteri cercano sempre più territori autentici, ben organizzati e capaci di offrire esperienze legate alla natura e alla qualità della vita. Il Trentino Alto Adige possiede tutte queste caratteristiche e può giocare un ruolo centrale nei prossimi anni”, commenta Mauro Caruso, responsabile commerciale di Gate-away.com e relatore all’evento.