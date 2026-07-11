A Villach escursioni per tutti: dalle camminate per famiglie al trekking d’alta quota

Cambiare prospettiva significa alzare lo sguardo e lasciarsi guidare da un nuovo cammino. Nella zona turistica di Villach – Faaker See – Ossiacher See questo può essere preso in modo letterale: qui le montagne sono presenze vive e silenziose, capaci di raccontare storie antiche a chi sceglie di ascoltarle.

La rete sentieristica è ampia e accogliente: itinerari impegnativi per chi ama la sfida, percorsi dolci per chi desidera camminare senza fretta, esperienze pensate per i bambini che trasformano la natura in un grande libro illustrato da esplorare.

A soli dieci chilometri dal centro di Villach, l’Alpe Gerlitzen domina il Lago di Ossiach, regalando panorami molto suggestivi. In estate, gli impianti di risalita – che d’inverno servono le piste da sci – consentono di raggiungere rapidamente numerosi sentieri: dai percorsi circolari adatti alle famiglie con bambini, ai trekking più impegnativi che conducono fino ai 1.911 metri di quota.

Quest’estate la seggiovia a 4 posti sarà chiusa per dei lavori di ammodernamento dell’impianto, il quale verrà sostituito da una moderna cabinovia a 10 posti. Oltre alla seggiovia Kanzelbahn, quindi, saranno in funzione anche la Moser e la Pöllingerbahn fino al rifugio Pöllingerhütte, da dove una facile escursione di circa 45 minuti conduce alla vetta.

Lungo il cammino, rifugi e malghe offrono specialità carinziane preparate con ingredienti locali e sostenibili, mentre il centro Erlebnisarena Kanzelbahn, accanto alla stazione intermedia della funivia, propone percorsi sospesi tra gli alberi, tubing estivo, tappeti elastici e mini go-kart elettrici, unendo avventura e divertimento a stretto contatto con la natura.

La Villacher Alpenstrasse, 16,5 km di strada panoramica con numerose piazzole, porta nel cuore del Parco Naturale del Monte Dobratsch. Qui, oltre 15 anni fa, gli impianti di risalita sono stati rimossi per valorizzare l’area e renderla Parco Naturale. Una decisione presa per preservare le preziosi fonti idriche, oltre che le specie floro faunistiche che qui vivono. Il Monte Dobratsch è diventato meta di un turismo sostenibile e a stretto contatto con la natura.

Il parco offre itinerari per osservare flora e fauna locali, anche accompagnati dalle guide del Parco. Il Dobratsch Rundwanderweg, un percorso ad anello di circa 70 km che attraversa villaggi e alpeggi, è ideale per trekking di più giorni. Rifugi accoglienti consentono soste e degustazioni di cucina carinziana, con ingredienti locali e sostenibili. Nell’ambito del progetto Interreg INDIALPS, il percorso circolare è stato ridisegnato. Il giro del Dobratsch comprende ora cinque parti che, con i loro itinerari, aprono lo sguardo a nuovi sentieri e mete interessanti. Tra questi, di sicuro interesse, la tappa che conduce attraverso il Dreiländereck.

Sentieri facili e rilassanti che invitano a muoversi senza fretta lungo le rive dei laghi o tra le fresche brugherie, tra panorami sempre suggestivi. Gli Slow Trail permettono di immergersi nella natura con tutti i sensi: un bagno rigenerante, passeggiate a piedi nudi sul muschio, soste su panche, amache o piattaforme per assaporare i colori, i profumi e i silenzi di questi luoghi.

Creati in collaborazione tra sei aree turistiche della Carinzia, sono percorsi brevi (meno di 10 km) e con dislivelli contenuti, adatti a chiunque. Nella regione di Villach ne se ne trovano quattro: lungo il Lago di Faak, dal Drobollach o Faak am See alla Penisola; al Lago di Ossiach, dalla Domenig Steinhaus o Steindorf a Ossiach; dal Monastero di Wernberg al fiume Drava; e lungo il perimetro del Lago di Afritz.

Alcuni percorsi escursionistici sono pensati appositamente per i bambini: il sentiero Burgherrenrunde, ad esempio, conduce al maestoso Castello di Landskron partendo dal laghetto Schlossteich, accompagnando i giovani escursionisti con curiosità sulla flora e fauna locali. Sul Lago di Faak, nell’Oberaichwald, la Fuchsfährte – i sentieri della volpe – guida i bambini sulle tracce della volpe Fidelius, tra giochi e piccoli enigmi per scoprire la natura divertendosi. Allo stesso modo, il percorso del drago Woroun auf der Spur si snoda nel bosco a tappe, con prove e quiz che rendono l’escursione un’avventura interattiva. Da non dimenticare, infine, il nuovo Sentiero dei Pianeti: si tratta di un percorso interattivo, situato alla stazione media della Gerlitzen Alpe, che permette di esplorare il nostro sistema solare tramite pannelli informativi con modelli rotanti dei pianeti, quiz e contenuti in realtà aumentata. Accompagnati dalla mascotte “Hirschi”, i visitatori possono percorrere simbolicamente 160 miliardi di chilometri passando da tutti i pianeti fino al Sole, in soli 2 km reali. Ideale per famiglie, scuole e appassionati di astronomia.

Per gli escursionisti più esperti, l’Alpe Adria Trail offre un percorso di 750 km suddiviso in 43 tappe tra Austria, Slovenia e Italia. La Carinzia ospita cinque tappe della tratta che attraversa Villach: da Arriach all’Alpe Gerlitzen, fino al Lago di Ossiach, proseguendo lungo la strada di Velden verso il Lago di Faak e da Baumgartnerhöhe verso Slovenia e Italia.