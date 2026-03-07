Foodie 2026: le 20 città europee più ricercate per le esperienze gastronomiche

La gastronomia è ormai uno dei criteri principali nella scelta di una destinazione. Secondo un recente studio condotto da TUI Musement con Appinio, oltre il 56% dei viaggiatori si dice ‘interessato’ o ‘molto interessato’ a partecipare ad attività culinarie in vacanza.

Il 71% preferisce inoltre prenotare queste esperienze in anticipo, mentre il 60% sceglie il tramonto o le ore serali come momento ideale per viverle. La durata preferenziale si aggira tra le due e le quattro ore, mentre a essere apprezzate sono soprattutto le degustazioni autentiche e la cucina locale, a riprova del fatto che assaggiare i sapori tradizionali è uno dei modi più significativi per entrare in contatto con la cultura di una destinazione.

TUI Musement monitora costantemente le tendenze di viaggio e, sulla base dei dati sul volume di ricerca di Google, ha stilato un elenco delle città europee più ambite per i tour gastronomici.

L’Italia è considerata la destinazione da sogno per le esperienze culinarie e domina la classifica con sei città presenti nella Top 20.

La Top 10

1. Roma (Italia)

Con oltre 80.000 ricerche, la capitale italiana è in testa alla classifica. Dai corsi pratici di preparazione della pasta, tra fettuccine fresche e tiramisù, ai tour di degustazione nei dintorni di Campo de’ Fiori e del quartiere Trastevere, con visite al Mercato Trionfale, Roma mescola storia e patrimonio culinario in ogni boccone. Esperienza consigliata: Corso di pasta e tiramisù a Roma con degustazione di limoncello

2. Bologna (Italia)

Vera e propria icona della gastronomia, Bologna è un paradiso per gli amanti della pasta. Tra le attività più gettonate ci sono i laboratori di tagliatelle al ragù, tortellini e lasagne. I corsi tenuti dalle rinomate Cesarine, la rete italiana di cuoche casalinghe dedite alla conservazione delle tradizioni culinarie, offrono un’esperienza particolarmente autentica. Esperienza consigliata: Tour guidato gastronomico e culturale attraverso Bologna.

3. Lisbona (Portogallo)

Esplorare quartieri come Alfama, Bairro Alto e Baixa attraverso i loro sapori è uno dei modi più coinvolgenti per scoprire la città. Dai pastel de bacalhau e dalle sardine grigliate ai famosissimi pastel de nata e al liquore ginjinha, ogni fermata racconta una storia della tradizione portoghese. Esperienza consigliata: Tour enogastronomico a piedi di Lisbona

4. Londra (Regno Unito)

La capitale inglese offre un ampio ventaglio di tour culinari, che uniscono monumenti emblematici a piatti tradizionali come fish and chips, pub storici e sapori multiculturali in zone come Chinatown, Soho e Covent Garden. Il Borough Market, il mercato alimentare più antico della città, è una tappa obbligata. Esperienza consigliata: Tour di degustazione di Borough Market e South Bank.

5. Amsterdam (Paesi Bassi)

Il quartiere Jordaan ospita alcune delle migliori esperienze gastronomiche della città. Le attività più richieste prevedono degustazioni di formaggi, visite a negozi specializzati come Henri Willig ed escursioni a Edam e Gouda. Esperienza consigliata: Degustazione di formaggi presso Henri Willig.

6. Madrid (Spagna)

La capitale spagnola è il luogo ideale per imparare l’arte delle tapa. Molti tour combinano i principali punti di interesse, come Puerta del Sol e Plaza Mayor, con soste nei mercati storici come il Mercado de San Miguel e nelle taverne tradizionali che servono piatti classici come il bocadillo de calamares e le croqueta. Esperienza consigliata: Tour delle tapa e della storia di Madrid.

7. Parigi (Francia)

Ogni quartiere offre una prospettiva diversa sulla cucina francese: dalle tendenze della pasticceria moderna a Saint-Germain-des-Prés alle degustazioni di formaggi e vini a Le Marais, passando per i laboratori di macaron alle Galeries Lafayette. I mercati tradizionali come Aligre e Président Wilson completano il percorso culinario. Esperienza consigliata: Corso di macaron alle Galeries Lafayette

8. Atene (Grecia)

La gastronomia è il cuore della cultura greca. I tour gastronomici ad Atene prevedono in genere visite al mercato centrale di Varvakios e al quartiere di Psiri, noto per le sue taverne tradizionali, dove i visitatori possono assaggiare olio d’oliva, formaggi locali e specialità mediterranee. Esperienza consigliata: Tour gastronomico a piedi di Atene.

9. Porto (Portogallo)

Oltre alla francesinha e alle pietanze a base di baccalà, i tour gastronomici di Porto introducono i viaggiatori al Mercado do Bolhão e alle cantine di Vila Nova de Gaia, famosa per il vino Porto, in un viaggio nella tradizione portoghese all’insegna del sapore. Esperienza consigliata: Tour gastronomico a Porto con visita ad antica cantina.

10. Napoli (Italia)

Con quasi 25.000 ricerche, Napoli consolida ulteriormente la forte presenza dell’Italia nella classifica. Oltre a specialità come il cuoppo fritto e la sfogliatella, tra le attività più popolari ci sono i corsi di preparazione della pizza. Esperienza consigliata: Lezione di preparazione della pizza napoletana.

La Top 20

Oltre a Roma, Bologna e Napoli, altre tre città italiane, Venezia (11), Firenze (14) e Milano (17), fortificano la leadership dell’Italia nella classifica di TUI Musement, posizionando il Paese come prima destinazione europea per i viaggiatori amanti del cibo.

La Spagna occupa il secondo posto con tre città, Madrid (6), Barcellona (12) e Siviglia (19), confermando il suo appeal culinario sulla mappa europea.

Il Portogallo e il Regno Unito hanno ciascuno due città nella classifica, a dimostrazione della crescente domanda per questo tipo di offerta, mentre anche Austria, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi e Repubblica Ceca sono rappresentati nella Top 20.

Consulta qui la classifica completa.