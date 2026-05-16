Fuga nella natura: i parchi nazionali più belli d’Europa

La primavera è ormai nel vivo e i parchi nazionali europei rappresentano la scelta ideale per chi cerca un turismo lento, rigenerante e a contatto con la biodiversità, lontano dalle mete più affollate.

Omio, la piattaforma per il confronto e la prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, suggerisce quattro parchi iconici dove la natura si risveglia in tutta la sua potenza. Grazie all’approccio multimodale di Omio, raggiungere queste oasi è semplicissimo: combinando diverse modalità di trasporto, i viaggiatori possono organizzare itinerari personalizzati, sostenibili e senza lo stress dell’auto privata.

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Italia: aria pura e vette leggendarie

In primavera le Dolomiti offrono un fascino magnetico e silenzioso. Mentre le cime conservano le ultime pennellate di neve, i fondovalle si accendono di un verde elettrico e i torrenti corrono veloci per il disgelo. È la meta per chi cerca la “montagna vera”, fatta di silenzi, aria frizzante e borghi storici.

Cosa fare: Una sosta a Belluno, la “Città Splendente”, per un aperitivo in Piazza dei Martiri ammirando il profilo delle vette.

Come arrivare: È possibile raggiungere Belluno dalle principali città italiane prenotando un treno ad alta velocità o un regionale direttamente sulla piattaforma Omio, confrontando tempi di percorrenza e prezzi in pochi clic.

Parco Nazionale di Plitvice, Croazia: il risveglio delle acque

Patrimonio UNESCO, Plitvice è un set naturale di rara bellezza celebre per le sue e i suoi 16 laghi terrazzati. I colori dell’acqua, che sfumano dal turchese allo smeraldo, e i sentieri immersi nel bosco offrono un’esperienza sensoriale unica, perfetta per una pausa rigenerante.

Cosa fare: Dopo l’immersione nel verde, fate rotta su Zagabria, capitale vibrante che unisce architettura austro-ungarica e una vivace cultura dei caffè all’aperto.

Come arrivare: I viaggiatori possono prenotare su Omio i voli per Zagabria o Zara; da qui, il parco è facilmente raggiungibile grazie ai numerosi collegamenti in autobus disponibili.

Parco Nazionale della Svizzera Sassone, Germania: panorami verticali

A breve distanza da Dresda si trova uno dei paesaggi più onirici d’Europa: formazioni rocciose di arenaria che svettano sopra il fiume Elba. Il celebre Ponte di Bastei offre una vista mozzafiato, ideale per gli amanti della fotografia e delle camminate panoramiche tra sculture di roccia naturali.

Cosa fare: Abbinate la natura a una tappa a Dresda, città d’arte cosmopolita, famosa per i suoi musei di livello mondiale e i quartieri d’avanguardia.

Come arrivare: Dresda è raggiungibile in treno o autobus dalle principali città europee, come Berlino o Praga, con titoli di viaggio prenotabili comodamente tramite Omio.

Parco Nazionale della Vanoise, Francia: l’eleganza delle Alpi Francesi

Il primo Parco Nazionale di Francia è un paradiso per chi ama i paesaggi d’alta quota. In questo periodo, il parco offre il meglio di sé per il wildlife watching: è facile avvistare stambecchi e marmotte che si risvegliano tra vallate selvagge e ghiacciai maestosi.

Cosa fare: Esplorate il borgo di Chambéry, storica capitale della Savoia, con il suo castello e le stradine medievali piene di charme.

Come arrivare: con Omio è possibile prenotare un treno ad alta velocità da Milano e Torino direttamente a Chambéry o Modane, le porte d’accesso al parco.