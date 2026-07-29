Idaho, Sun Valley è il primo DarkSky Certified Resort degli Stati Uniti

Sun Valley, nel cuore dell’Idaho, è stata riconosciuta come un DarkSky Certified Resort, diventando la prima località montana negli Stati Uniti a ricevere questa designazione tramite il DarkSky Approved Lodging Program. La certificazione riconosce l’impegno di Sun Valley nella conservazione dei cieli notturni attraverso pratiche di illuminazione responsabile, la tutela ambientale e gli sforzi continui per ridurre l’inquinamento luminoso nell’altopiano centrale dell’Idaho. DarkSky International è la principale organizzazione no-profit globale dedicata alla lotta contro l’inquinamento luminoso e alla protezione dell’ambiente notturno. Attraverso certificazioni verificate e approvate, riconosce comunità, parchi, riserve e aree che preservano i cieli notturni mediante un’illuminazione esterna responsabile e l’educazione pubblica.

“A Sun Valley, il contatto con la natura è sempre stato al centro dell’esperienza degli ospiti. Preservare la bellezza naturale di questo luogo, incluso il cielo notturno, è fondamentale per proteggere ciò che rende l’esperienza qui così unica per le generazioni future. Speriamo che questa certificazione sensibilizzi e posizioni Sun Valley come un modello di come le località possano rispettare l’ambiente e i loro ospiti”, ha affermato Pete Sonntag, COO di Sun Valley Resort.

Con una visibilità del cielo notturno e un ambiente adatto all’osservazione delle stelle e alle attività notturne, il terreno alpino di Sun Valley offre opportunità per vivere la natura dopo il tramonto. Come parte del processo di certificazione, Sun Valley ha dimostrato conformità agli standard DarkSky, che comprendono la protezione dell’habitat, la sensibilizzazione del pubblico sull’inquinamento luminoso e pratiche di illuminazione che limitano la luce artificiale sulla montagna. Ogni ospite che visita Sun Valley ha l’opportunità di sperimentare l’impatto della riduzione dell’inquinamento luminoso e di osservare il cielo notturno.

“Siamo entusiasti di riconoscere e celebrare il traguardo di Sun Valley, diventato il primo DarkSky Resort certificato in Nord America. Il loro lavoro dimostra come le località possano proteggere la notte adottando pratiche di illuminazione responsabile, migliorando non solo l’esperienza degli ospiti in cerca di cieli stellati, ma anche la salute dell’ambiente notturno circostante. Speriamo che la loro leadership possa servire da modello per altre destinazioni in tutto il mondo”, ha dichiarato James Brigagliano, responsabile del programma illuminazione presso DarkSky International.

Photo credit @ James Conrad

Qui i punti consigliati per l’osservazione delle stelle:

Bald Mountain (Roundhouse) – Viste panoramiche del cielo sopra le luci della valle.

Trail Creek (a est di Sun Valley) – Vedute aperte dei prati e minima presenza di luci circostanti.

Dollar Mountain Lodge – Cieli ampi con poca luce ambientale.

Sun Valley – Il rispetto delle norme Dark Sky assicura anche nel villaggio una base per l’osservazione stellare. Da visitare il Sun Valley Pavilion Lawn, il sistema di sentieri Whitecloud e le aree del Memorial Hemingway.

Galena Summit (lungo Hwy 75) – Uno dei luoghi più oscuri nella Central Idaho Dark Sky Reserve, a circa 30 miglia a nord di Sun Valley.

Da quasi un secolo, Sun Valley attira visitatori interessati ad attività all’aria aperta, cultura, benessere e contatto con la natura. Le future proposte collegate alla certificazione potrebbero includere esperienze guidate di osservazione delle stelle, eventi incentrati sull’astronomia, iniziative di benessere e programmi educativi dedicati alla conservazione del cielo notturno.

Da non perdere nel mese di agosto l’evento Stars Over Sun Valley, in calendario mercoledì 12 agosto 2026, dalle 21.00 alle 23.00. In concomitanza con il picco della pioggia di meteoriti delle Perseidi, Sun Valley offrirà l’opportunità di salire sul Bald Mountain il 12 agosto per una serata al ristorante Roundhouse.

Situata all’interno del Central Idaho Dark Sky Reserve, l’esperienza a posti limitati offre un viaggio in funivia fino a metà montagna, assaggi di piatti e bevande, programmi di astronomia guidati da esperti e l’osservazione delle Perseidi. I biglietti costano 125 dollari a persona e includono l’accesso alla funivia, cibo e bevande, esperienze di astronomia guidate e accesso all’evento.